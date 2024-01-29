میزبانی مسابقات کاراته «شوتوکان ریوبوکای» کشور به قم رسید

مهدی بیرانوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات کاراته سبک شوتوکان ریوبوکای کشور اواخر بهمن ماه امسال به میزبانی هیات کاراته استان قم برگزار می شود.

رییس هیات کاراته استان قم ابراز کرد: این مسابقات روزهای ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه به مدت ۲ روز با حضور نزدیک به ۲ هزار نفر کاراته کا آقا و بانوی کشور برگزار می شود.

وی مکان برگزاری رقابت ها را سالن ورزشی خانه مهندس قم عنوان کرد و افزود: مسابقات د ررده های سنی مختلف برگزار خواهد شد.

بیرانوند ادامه داد: مسابقات در رده های سنی خردسالان، ‌نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان و در وزن های استاندارد برگزار می شود.

وی یادآور شد: استان قم پیشتر در مهرماه امسال میزبان نزدیک به ۲ هزار و ۱۰۰ کاراته کا آقا و بانو در یکی دیگر از سبک های کاراته شوتوکان کشور بود.