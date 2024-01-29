افشین یگانه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام هواشناسی در خصوص ورود سامانه بارشی به استان کرمانشاه در روزهای پایانی هفته، دستگاه‌های اجرایی استان کرمانشاه در آماده باش هستند.

وی افزود: هماهنگی لازم با فرمانداران شهرستان‌هایی که بارش برای آنها پیش بینی می‌شود انجام گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: علاوه بر فرمانداری‌ها لازم است راهداری و هلال احمر نیز آمادگی کامل و لازم را برای حوادث احتمالی در پی فعالیت این سامانه بارشی داشته باشند.

وی ادامه داد: از آنجا که در خصوص کاهش محسوس دمای هوا نیز هشدار داده شده، لازم است سوخت پایدار مورد نیاز شهروندان تأمین شود و برای مراکز مهم مانند نانوایی‌ها و… تدابیر لازم اندیشیده شود.

یگانه با انتقاد از عملکرد ضعیف شهرداری کرمانشاه در برف اخیر، خاطرنشان کرد: تذکرات لازم به شهرداری کرمانشاه و عوامل اجرایی شهرداری داده شده و اعلام وضعیت آماده باش برای بارش‌های پیش رو نیز به این شهرداری ابلاغ شده است.