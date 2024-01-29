کاروان نمادین ورود حضرت امام خمینی(ره)در ورامین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف تاجیک اسماعیلی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته کاروان نمادین ورود حضرت امام خمینی (ره) در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی که با حضور مسئولین تشکیل شد، با بیان اینکه امسال مانند سال‌های گذشته این کاروان آماده ایجاد شور و نشاط برای یادآوری ایام ورود امام به میهن است، گفت: در چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بیست و هشتمین سال حرکت کاروان نمادین ورود حضرت امام خمینی (ره) با همان سبک و سیاق سال ۵۷ در شهرستان ورامین انجام می‌پذیرد.

وی در خصوص مسیرهای حرکت این کاروان اظهار داشت: مسیر حرکت این کاروان از امامزاده طاهر و مطهر (ع) در خیرآباد به سمت شهر ورامین خواهد بود و در انتها در مقابل مسجد جامع تاریخی ورامین پایان خواهد یافت.

تاجیک اسماعیلی ساعت شروع حرکت این کاروان را مطابق زمان ورود حضرت امام خمینی (ره) به ایران در ۱۲ بهمن سال ۵۷ ذکر کرد و بیان داشت: حرکت کاروان از ساعت ۹:۳۳ آغاز خواهد شد و پیش بینی ما این است که حدود ۲۵ کیلومتر طی مسیر خواهیم داشت و سعی ما بر این است که در خیابان‌های شهر ورامین با پخش سرودهای انقلابی و حماسی اوایل انقلاب، یاد و خاطره این روز تاریخی را زنده نمائیم تا این خاطره ماندنی برای همگان تداعی و زنده شود.

مسئول کاروان نمادین ستاد دهه فجر ورامین در پایان با اشاره به شرایط تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه ۱۲ بهمن در سال جاری اظهار کرد: با توجه به تعطیلی مدارس و هماهنگی با آموزش و پرورش امیدواریم مدیران مدارس و دانش آموزان عزیز بتوانند در طول این مسیر در ایجاد شور و نشاط این روز تاریخی سهیم باشند و تصویری زنده از اتفاقات این روز تاریخی را در ذهن خودشان تجسم کنند.