پلمب ۲ واحد تولیدی بتن غیراستاندارد در استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، بازرسان اداره‌کل استاندارد استان تهران در جریان بازرسی از واحدهای تولیدی بتن استان، دو واحد تولیدی بتن غیر استاندارد در رودهن و شهریار را شناسایی و پلمب کردند.

این بازرسی به همراه نمایندگان انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت تولیدکنندگان بتن آماده غیر استاندارد انجام شد و دو واحد تولیدی بدون مجوز در رودهن و محدوده جاده شهریار به آدران، پلمب شد.

بنا بر این گزارش، از ابتدای سال جاری تاکنون، با تلاش کارشناسان این اداره‌کل ۱۵ واحد تولیدی بتن غیر استاندارد در استان شناسایی و پلمب شده است.