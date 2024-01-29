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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۴۱

پلمب ۲ واحد تولیدی بتن غیراستاندارد در استان تهران

پلمب ۲ واحد تولیدی بتن غیراستاندارد در استان تهران

دو واحد تولیدی بتن غیر استاندارد در رودهن و شهریار شناسایی و پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازرسان اداره‌کل استاندارد استان تهران در جریان بازرسی از واحدهای تولیدی بتن استان، دو واحد تولیدی بتن غیر استاندارد در رودهن و شهریار را شناسایی و پلمب کردند.

این بازرسی به همراه نمایندگان انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت تولیدکنندگان بتن آماده غیر استاندارد انجام شد و دو واحد تولیدی بدون مجوز در رودهن و محدوده جاده شهریار به آدران، پلمب شد.

بنا بر این گزارش، از ابتدای سال جاری تاکنون، با تلاش کارشناسان این اداره‌کل ۱۵ واحد تولیدی بتن غیر استاندارد در استان شناسایی و پلمب شده است.

کد مطلب 6008100
سمیه رسولی

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