رایزنی امیرعبداللهیان با فرمانده ارتش پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» در دومین دیدار کاری خود در اسلام‌آباد با حضور در مقر فرماندهی ارتش در شهر «راولپندی» با ژنرال سید عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد.

در این دیدار جمعی از مسوولان نظامی پاکستان، اعضای هیات بلندپایه ایرانی و همچنین رضا امیری مقدم سفیر ایران در پاکستان و سرهنگ مصطفی قنبرپور وابسته نظامی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان حضور داشتند.

امیرعبداللهیان و ژنرال سید عاصم منیر درخصوص آخرین تحولات مرتبط با روابط دوجانبه ایران و پاکستان، همکاری‌های امنیتی و مدیریت مرزهای مشترک تبادل نظر کردند.

آنها همچنین تحولات منطقه‌ای و اوضاع خاورمیانه از جمله تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را مورد بررسی قرار دادند.

این سومین دیدار رسمی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ژنرال سید عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان از زمان آغاز کار دولت سیزدهم محسوب می‌شود.

وزیر امور خارجه کشورمان اواخر تیرماه در تهران با فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد.