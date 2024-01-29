بهرام مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگاه آموزشی صوت و لحن ویژه جامعه قرآنیان به صورت رایگان برای این افراد برگزار می‌شود و متقاضیان باید برای شرکت در این کارگاه ثبت نام کنند.

وی بیان کرد: شرکت کنندگان برای ثبت نام باید با شماره تماس ۰۹۱۸۱۷۳۳۴۸۱ تماس بگیرند.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت شرکت در این کارگاه قرآنی محدود است، افزود: اولویت شرکت با متقاضیانی است که زودتر نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان اضافه کرد: زمان برگزاری این کارگاه آموزشی پنج شنبه ۱۲ بهمن ماه امسال است و به صورت یک روزه در سالن کوثر مجتمع فرهنگی نور سنندج برگزار می‌شود.

مرادی اضافه کرد: این کارگاه آموزشی با حضور استاد اعزامی از سازمان دارالقرآن کریم کشور برگزار خواهد شد.