دانش آموز کاراته کای هم استانی مقام اول مسابقات کشوری را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الرحمان چمن آرا ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: خانم فاطمه مرتضوی دانش آموز دبیرستان دخترانه تیزهوشان یاسوج موفق به کسب مقام اول سومین دوره مسابقات قهرمانی باشگاه‌های «شیتوکای» کاراته بانوان کشور شد.

چمن آرا با بیان اینکه سومین دوره این مسابقات در روزهای پنجم و ششم بهمن ماه به میزبانی استان خراسان رضوی برگزار شد گفت: خانم فاطمه مرتضوی در رده سنی نوجوانان، رده کمربند نارنجی-آبی و در رشته کاتا موفق به کسب مدال خوش رنگ طلای این دوره از مسابقات شد.

چمن آرا با تبریک این موفقیت به خانم مرتضوی و خانواده اش همچنین به مجموعه بزرگ تعلیم و تربیت استان و دانش آموزان ورزشکار هم استانی، ابراز امیدواری کرد: با تلاش و پشتکار، همراهی و حمایت از ورزشکاران دانش آموز در آینده شاهد موفقیت‌های بیشتر خانم مرتضوی و سیار ورزشکاران هم استانی در عرصه‌های ملی و بین المللی باشیم.