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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۷

رییس ستاد انتخابات استان مرکزی:

۸ داوطلب دیگر انتخابات مجلس در استان مرکزی تأیید صلاحیت شدند

۸ داوطلب دیگر انتخابات مجلس در استان مرکزی تأیید صلاحیت شدند

اراک- رییس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: ۸ داوطلب دیگر انتخابات مجلس در استان مرکزی تأیید صلاحیت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام نظری با اشاره به ابلاغ نتایج جدید بررسی اعتراض برخی داوطلبان انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان اظهار کرد: بر این اساس در استان مرکزی ۸ داوطلب دیگر تأیید صلاحیت گرفتند و جمع نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکنون به ۳۴۵ نفر رسید.

وی بیان کرد: بر اساس اعلام شورای نگهبان در این مرحله در حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان ۳ نفر، در حوزه ساوه و زرندیه ۳ نفر و حوزه خمین ۲ نفر به جمع نامزدها اضافه شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: در ۲ مرحله قبلی بر اساس اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص بررسی اعتراض داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز ۳۱ داوطلب از ۶ حوزه انتخابیه استان مرکزی تأیید صلاحیت گرفته بودند.

نظری همچنین با تأکید بر ماده ۱۳ قانون انتخابات، گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها موظف هستند به درخواست ستاد انتخابات، تمامی امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی مور نیاز را در اختیار برگزاری انتخابات قرار دهند.

کد مطلب 6008134

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