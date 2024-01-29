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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۱

داور بجنوردی تست آمادگی جسمانی لیگ برتر را با موفقیت گذراند

داور بجنوردی تست آمادگی جسمانی لیگ برتر را با موفقیت گذراند

بجنورد_ داور بجنوردی تست آمادگی جسمانی نیم فصل داوران لیگ برتر را با موفقیت پشت‌سر گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، کلاس دانش افزایی و تست آمادگی جسمانی نیم فصل داوران لیگ برتری به میزبانی استان مازندران و شهرستان چالوس برگزار شد.

یوسف مغروری داور بجنوردی موفق شد تست آمادگی جسمانی نیم فصل داوران لیگ برتر را با موفقیت پشت‌سر گذاشت.
 

کد مطلب 6008139

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