داور بجنوردی تست آمادگی جسمانی لیگ برتر را با موفقیت گذراند

به گزارش خبرگزاری مهر، کلاس دانش افزایی و تست آمادگی جسمانی نیم فصل داوران لیگ برتری به میزبانی استان مازندران و شهرستان چالوس برگزار شد.

یوسف مغروری داور بجنوردی موفق شد تست آمادگی جسمانی نیم فصل داوران لیگ برتر را با موفقیت پشت‌سر گذاشت.

