داور بجنوردی تست آمادگی جسمانی لیگ برتر را با موفقیت گذراند

به گزارش خبرگزاری مهر، کلاس دانش افزایی و تست آمادگی جسمانی نیم فصل داوران لیگ برتری به میزبانی استان مازندران و شهرستان چالوس برگزار شد.
یوسف مغروری داور بجنوردی موفق شد تست آمادگی جسمانی نیم فصل داوران لیگ برتر را با موفقیت پشتسر گذاشت.
بجنورد_ داور بجنوردی تست آمادگی جسمانی نیم فصل داوران لیگ برتر را با موفقیت پشتسر گذاشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، کلاس دانش افزایی و تست آمادگی جسمانی نیم فصل داوران لیگ برتری به میزبانی استان مازندران و شهرستان چالوس برگزار شد.
یوسف مغروری داور بجنوردی موفق شد تست آمادگی جسمانی نیم فصل داوران لیگ برتر را با موفقیت پشتسر گذاشت.
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