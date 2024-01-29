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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۳

فرماندار دزفول:

تسهیلات اشتغالزایی باید منجر به اشتغال پایدار در جامعه شود

تسهیلات اشتغالزایی باید منجر به اشتغال پایدار در جامعه شود

دزفول- فرماندار دزفول گفت: تسهیلات اشتغالزایی باید سمت مهارت آموختگان فنی و حرفه‌ای هدایت تا منجر به اشتغال پایدار در جامعه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خردمند ظهر امروز دوشنبه ضمن دیدار با «شهرام ملائی هزاروندی» مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای‌خوزستان اظهار کرد: مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در شهرستان دزفول وضعیت مطلوبی دارند.

فرماندار دزفول اضافه کرد: تسهیلات اشتغالزایی باید سمت مهارت آموختگان فنی و حرفه‌ای هدایت تا منجر به اشتغال پایدار در جامعه شود.

وی اضافه کرد: باید افرادی که توانایی مدیریت کارگاه تولیدی دارند و یا نفرات برتر مهارت آموز هستند در اولویت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی قرار گیرند.

خردمند گفت: رشته گردشگری شغل پر درآمدی است و سازمان فنی و حرفه‌ای می‌تواند در تربیت نیروی مورد نیاز و گسترش این صنعت نقش بسزایی داشته باشد.

کد مطلب 6008141

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