تسهیلات اشتغالزایی باید منجر به اشتغال پایدار در جامعه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خردمند ظهر امروز دوشنبه ضمن دیدار با «شهرام ملائی هزاروندی» مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای‌خوزستان اظهار کرد: مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در شهرستان دزفول وضعیت مطلوبی دارند.

فرماندار دزفول اضافه کرد: تسهیلات اشتغالزایی باید سمت مهارت آموختگان فنی و حرفه‌ای هدایت تا منجر به اشتغال پایدار در جامعه شود.

وی اضافه کرد: باید افرادی که توانایی مدیریت کارگاه تولیدی دارند و یا نفرات برتر مهارت آموز هستند در اولویت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی قرار گیرند.

خردمند گفت: رشته گردشگری شغل پر درآمدی است و سازمان فنی و حرفه‌ای می‌تواند در تربیت نیروی مورد نیاز و گسترش این صنعت نقش بسزایی داشته باشد.