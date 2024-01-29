تسهیلات اشتغالزایی باید منجر به اشتغال پایدار در جامعه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خردمند ظهر امروز دوشنبه ضمن دیدار با «شهرام ملائی هزاروندی» مدیرکل آموزش فنی و حرفهایخوزستان اظهار کرد: مرکز آموزش فنی و حرفهای در شهرستان دزفول وضعیت مطلوبی دارند.
فرماندار دزفول اضافه کرد: تسهیلات اشتغالزایی باید سمت مهارت آموختگان فنی و حرفهای هدایت تا منجر به اشتغال پایدار در جامعه شود.
وی اضافه کرد: باید افرادی که توانایی مدیریت کارگاه تولیدی دارند و یا نفرات برتر مهارت آموز هستند در اولویت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی قرار گیرند.
خردمند گفت: رشته گردشگری شغل پر درآمدی است و سازمان فنی و حرفهای میتواند در تربیت نیروی مورد نیاز و گسترش این صنعت نقش بسزایی داشته باشد.
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