خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی میثاقی ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای تصریح کرد: طرح نهضت ملی مسکن با هدف بسترسازی و فراهم کردن زمینه رونق تولید در حوزه مسکن و ساختمان و تعادل در عرضه و تقاضای مسکن اجرا می‌شود

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: بر اساس طرح نهضت ملی مسکن افراد دارای شرایط می‌توانند از تسهیلات مسکن و زمین رایگان و ارزان قیمت که دولت در اختیار آنها قرار داده است، استفاده کنند.

وی به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی توسط برخی افراد با عناوین مختلف اشاره کرد و افزود: مبادرت به خرید یا فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن با هر عنوانی به استناد برگه تاییدیه سامانه نهضت ملی مسکن ممنوع و بدون وجاهت قانونی است.

میثاقی اظهار کرد: خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، علاوه بر لغو امتیاز متقاضی نیز برخورد قانونی از طریق مراجع قضائی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاکی که در این فعالیت مشارکت داشته‌اند را به همراه خواهد داشت.