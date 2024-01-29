به گزارش خبرنگار مهر، ایرج آصفی بعد از ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: با توجه به رشد روزافزون جمعیت استان خوزستان، تأمین مواد پروتئینی از اولویت‌های برنامه ریزان و متولیان تولید است چرا که مواد پروتئینی نقش بسزایی را در رشد فکری و جسمی بر عهده دارند.

وی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته در بهمن ماه سال جاری یک واحد مرغ تخم‌گذار صنعتی به ظرفیت ۱۰۰ هزار قطعه در شهرستان اندیکا با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تسهیلات بانکی به بهره برداری رسیده است.

مدیر امور طیور جهاد کشاورزی خوزستان اظهار کرد: از محل این سرمایه گذاری تولید بالغ بر یک هزار و ۳۸۰ تن تخم مرغ در هر سال استحصال خواهد شد.

آصفی گفت: در حال حاضر استان خوزستان دارای ۱۶ واحد مرغ تخم‌گذار فعال به ظرفیت یک میلیون و ۶۶ هزار قطعه بوده که در شهرهای بهبهان، رامهرمز، باغملک و دزفول در حال تولید هستند.