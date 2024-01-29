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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۴

مدیر امور طیور جهاد کشاورزی خوزستان خبر داد؛

آغاز فعالیت مرغداری مرغ تخم‌گذار صنعتی در اندیکا

آغاز فعالیت مرغداری مرغ تخم‌گذار صنعتی در اندیکا

اندیکا- مدیر امور طیور جهاد کشاورزی خوزستان آغاز فعالیت یک واحد مرغداری مرغ تخم‌گذار صنعتی به ظرفیت ۱۰۰ هزار قطعه در شهرستان اندیکا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج آصفی بعد از ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: با توجه به رشد روزافزون جمعیت استان خوزستان، تأمین مواد پروتئینی از اولویت‌های برنامه ریزان و متولیان تولید است چرا که مواد پروتئینی نقش بسزایی را در رشد فکری و جسمی بر عهده دارند.

وی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته در بهمن ماه سال جاری یک واحد مرغ تخم‌گذار صنعتی به ظرفیت ۱۰۰ هزار قطعه در شهرستان اندیکا با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تسهیلات بانکی به بهره برداری رسیده است.

مدیر امور طیور جهاد کشاورزی خوزستان اظهار کرد: از محل این سرمایه گذاری تولید بالغ بر یک هزار و ۳۸۰ تن تخم مرغ در هر سال استحصال خواهد شد.

آصفی گفت: در حال حاضر استان خوزستان دارای ۱۶ واحد مرغ تخم‌گذار فعال به ظرفیت یک میلیون و ۶۶ هزار قطعه بوده که در شهرهای بهبهان، رامهرمز، باغملک و دزفول در حال تولید هستند.

کد مطلب 6008176

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