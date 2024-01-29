به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر پاسدار «محسن رضایی» فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس، صبح امروز در اجلاسیه شهدای اطلاعات سپاه و گرامیداشت سالروز شهادت سرلشکر شهید «حسن باقری» که با حضور سرلشکر پاسدار «محمد باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: نیروهای اطلاعات ایران از خداپرست‌ترین افراد انقلاب اسلامی هستند و این امر را در صحنه‌های مختلف تاکنون به اثبات رسانده‌اند؛ در واقع اطلاعات یکی از مهمترین ارکان پیروزی ملت ایران قبل و بعد از جنگ بوده به نحوی که اگر نیروهای اطلاعاتی نبودند همان سال‌های اول، انقلاب اسلامی از دست می‌رفت و حتی اگر نیروهای اطلاعاتی نبودند محال بود خرمشهر آزاد شود.

سرلشکر رضایی افزود: در سال ۶۲ که اطلاعات امنیتی را به وزارت اطلاعات تبدیل کردیم، به دستور امام راحل پنج هزار نفر نیرو را به وزارت اطلاعات فرستادیم، به همین علت مؤسس وزارت اطلاعات سپاه بود که بعد از آن سازمان اطلاعات نظامی را توسط حسن باقری ایجاد کردیم.

فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس عنوان کرد: شهید باقری انسانی بسیار هوشمند، زیرک و معتقد به دفاع از انقلاب اسلامی بود به همین خاطر کار خود را در حوزه اطلاعات امنیتی آغاز کرد و اطلاعات بسیار خوبی از انبارهای اسلحه منافقین در دانشگاه تهران به دست آورد و زمانی که جنگ تحمیلی آغاز شد با شهید باقری به اهواز رفتم و ایشان را مسئول راه‌اندازی اطلاعات کردم و بواسطه ویژگی‌های بارزی که داشت بعد از دو ماه بسیار خوب به ارتش بعثی عراق مسلط شد و اثبات کرد که ارتش بعثی عراق ۱۲ لشکر دارد و در همان دو ماه، اطلاعات شهید باقری باعث شد ما بر دشمن مسلط شویم.

وی با بیان اینکه شناخت شهید باقری از دشمن بسیار خوب بود، تصریح کرد: شهید باقری میزان شناخت دشمن از خودمان را هم دنبال می‌کرد به عنوان مثال حسن باقری جزواتی از داخل سنگرهای ارتش بعثی عراق پیدا کرد، تحت عنوان «درس‌واره‌های قادسیه صدام» که حاوی تجربیات ارتش بعثی عراق از عملیات‌های ما و خودشان بود؛ حسن باقری این جزوات را ترجمه می‌کرد و به همه فرماندهان می‌داد تا میزان شناخت دشمن از ما را به همه نشان دهد.

فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس گفت: شهید باقری از جایگاه ممتازی در تیم طراحی عملیات سپاه داشت و اگر بنا بر دلایلی از این تیم جدا می‌شد، من همیشه احساس خلاء می‌کردم، چون ویژگی‌هایی از نظر طراحی و بینش نظامی در ایشان وجود داشت که همیشه نقاط ضعف را بیان می‌کرد؛ علاوه بر این شهید باقری فرمانده بی‌نظیری هم بود به همین دلیل بعد از عملیات طریق‌القدس، حسن باقری به عنوان فرمانده قرارگاه نصر معرفی شد تا چند لشکر را فرماندهی کند.

وی ادامه داد: در عملیات فتح‌المبین حسن باقری هم محور خودش را فتح کرد و هم به محور تعیین شده برای قرارگاه فجر کمک کرد و مسیر عبور رزمندگان این قرارگاه را باز کرد؛ بنابراین باید گفت این عملیات بلوغ نهایی شهید باقری بود به نحوی که در عملیات الی‌بیت‌المقدس به یک بلوغ خوبی رسید و باعث شد خرمشهر آزاد شود؛ لذا سخت‌ترین بخش عملیات آزادی خرمشهر را به شهید باقری و حاج احمد متوسلیان دادیم.

سرلشکر رضایی اضافه کرد: در عملیات الی‌بیت‌المقدس عاشورایی برای لشکر ۲۷ ایجاد شد به نحوی که احمد متوسلیان از باقری درخواست کرد برای رهایی این لشکر از وضعیت پیش آمده تدبیری اتخاذ کند که باقری از متوسلیان می‌خواهد او فرماندهی قرارگاه نصر را بر عهده بگیرد و خودش نیروهای لشکر ۲۷ را هدایت کند؛ حال کجای دنیا می‌شود افرادی مانند شهید باقری و احمد متوسلیان پیدا کرد و کدام مکتبی توانسته چنین انسان‌هایی تربیت کند؟

وی تصریح کرد: دشمن بیشتر از تربیت انسان‌هایی مانند شهید باقری می‌ترسد تا از توپ و موشک ما؛ به عبارت دیگر تهدید جدی ما برای آمریکا افرادی مانند شهید سلیمانی و سید حسن نصرالله هستند لذا به دنبال این هستند تا روی جوانان ما تأثیر بگذارند و تاریخ دفاع مقدس را تحریف کنند؛ نیروی دریایی ارتش آمریکا ۲۰ سال پیش برآوردی از جنگ با ایران ارائه داده و هشت ویژگی برای ایران بیان کرده که بیشتر این ویژگی‌ها در شهید حسن باقری وجود داشت و این نشان می‌دهد که باید حواسمان باشد سرنوشت میدان جنگ را انسان با ایمان تعیین می‌کند لذا تجهیزات و درجه‌های نظامی نباید ما را از تربیت نیرو غافل کند.

فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس بیان داشت: شهادت حسن باقری برای ما قابل باور نبود به نحوی که چند ماه شهادت‌اش را باور نمی‌کردم البته بعد از ایشان برادرشان سردار باقری سازمان اطلاعات نظامی سپاه را گسترش داد به نحوی که اکنون سازمان اطلاعات رزمی ما در نیروهای زمینی، دریایی، بسیج و قدس سپاه بسیار ورزیده شده است و افرادی مانند شهید امیدوار که اخیراً در سوریه به شهادت رسیدند نمونه‌هایی از این توانمندی هستند.