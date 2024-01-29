محمد جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سرطان یک بیماری مهم تهدیدکننده زندگی در سراسر دنیا است، اظهار کرد: طبق اسناد سازمان جهانی بهداشت، از حدود یک سوم سرطان‌ها می‌توان پیشگیری کرد.

وی تصریح کرد: سبک زندگی نامناسب مانند افزایش مصرف دخانیات، غذاهای چرب و پرکالری، کم‌تحرکی و عوامل محیطی مثل آلودگی هوا از مهمترین دلایل افزایش بروز سرطان در ایران و جهان است و براساس آخرین گزارش، شایع‌ترین سرطان‌ها در استان اردبیل به ترتیب سرطان معده، سینه، پروستات، روده بزرگ و مری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: بسیار ضروری است که ما علائم خطر و علل ایجاد سرطان به ویژه سرطان‌های شایع در استان را بشناسیم و در صورت دارا بودن علائم هشداردهنده همچون ابتلا به سرطان در اقوام درجه یک، بی‌اشتهایی یا کاهش وزن بی‌دلیل، اختلال بلع یا سوء هاضمه طولانی، توده در هر جای بدن، سرفه یا گرفتگی صدای طولانی مدت، استفراغ یا سرفه خونی، اسهال یا یبوست طولانی و سایر علائم مرتبط به پزشک مراجعه کنیم.

جعفرزاده افزود: خوشبختانه برخی سرطان‌ها تا حد زیادی قابل پیشگیری هستند و با غربالگری و تشخیص زودرس، در مراحل اولیه در اکثر موارد قابل درمان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: انجام برنامه‌های تشخیص زود هنگام می‌تواند اثرات چشمگیری در کاهش نرخ بروز سرطان‌ها داشته باشند و در حال حاضر برنامه تشخیص زود هنگام سرطان روده بزرگ، سرطان سینه و سرویکس در سطح کلیه مراکز بهداشتی استان در حال انجام است.

جعفرزاده اضافه کرد: مردم می‌توانند برای دریافت خدمات رایگان تشخیص زود هنگام و غربالگری سرطان به این مراکز بهداشتی استان مراجعه کنند.

وی بیان کرد: زندگی ما جز عوامل بسیار مهم در بروز بسیاری از بیماری‌ها از جمله سرطان است که سبک زندگی افراد بر سلامت و کیفیت زندگی آنها تأثیر می‌گذارد.

جعفرزاده با اشاره به عوامل خطرزای اصلی در بروز انواع سرطان یادآور شد: استعمال دخانیات، چاقی، کم‌تحرکی، تغذیه ناسالم، خواب ناکافی و استرس از جمله عوامل خطرزای اصلی در بروز انواع سرطان‌ها هستند که با اصلاح سبک زندگی می‌توان تا حد زیادی از بروز سرطان پیشگیری کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: همان طور که سبک ناسالم زندگی ریسک ابتلا به سرطان و احتمال پیشرفت این بیماری را افزایش می‌دهد، الگوهای رفتاری سالم می‌تواند در پیشگیری از سرطان مؤثر باشد.