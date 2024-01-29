جشن های دهه فجر مردمی و باشکوه برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر دوشنبه در پنجمین جلسه هماهنگی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان مازندران، با اشاره به مناسبت‌های پیش رو، اظهار کرد: یکی از آن‌ها سالروز بزرگترین نعمت خداوند بر ماست و آن بعثت بزرگترین فرستاده و سفیر یعنی پیامبر اکرم (ص) است.

وی افزود: نعمت بعدی دهه فجر است که هر روزش یک یوم الله است، به‌خصوص ۲۲ بهمن و در این دهه خجسته مسؤولان بخشی از دستاوردهای خودشان را به معرض نمایش و گزارش می‌گذارند که بسیار کار خوبی است و مردم در یک جشن ملی و دینی شرکت می‌کنند.

آیت الله محمدی لائینی تصریح کرد: برنامه سرودهای زیبا و جشن و سرور داشته باشند و جشن هم باید مردمی باشد نه اداری و دولتی.

نماینده ولی فقیه در مازندران تاکید کرد: از مردم بسیار فهیم انتظار داریم که این جشن را همچون جشن نوروز، نیمه‌شعبان و بعثت که ملی و دینی و الهی است برگزار کنند.

امام جمعه ساری با بیان اینکه ستاد برگزاری برنامه‌های دهه فجر در استانداری شکل گرفته و از تعارض و تداخل باید بپرهیزید، عنوان کرد: یوم الله ۲۲ بهمن باید با حضور گسترده راهپیمایان و حماسه بی‌نظیری نسبت به سال‌های گذشته برگزار شود زیرا نعمت بزرگ و آشکاری از انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با مقام ولایت و دفاع مقدس است.

این مسؤول خاطرنشان کرد: مسؤولان مربوطه تمهیدات برگزاری راهپیمایی باشکوه را انجام دهند تا پوشش صوتی خوب و پوشش تصویری از رسانه ملی انجام شود.