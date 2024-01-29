۴۵ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن فارس در مرحله اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا طالبان با اشاره به اینکه تاکنون ۴۵ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در این استان به مرحله اجرا یا اتمام فونداسیون رسیده است، گفت: استان فارس از نظر تعداد فونداسیون و تعداد پروانه‌های ساختمانی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در کشور در رتبه نخست قرار دارد.

وی ادامه داد: تاکنون برای ۹۷ هزار متقاضی واجد شرایط که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند زمین تأمین شده و برای دیگر متقاضیان در تلاش هستیم که زمین تأمین کنیم.

طالبان، در خصوص واریز وجه توسط متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن هم گفت: تاکنون ۷۷ هزار متقاضی این طرح واریز وجه را انجام داده‌اند که میزان واریزی از ۴۰۰ میلیون ریال تا ۲ میلیارد ریال است که بسته به پیشرفت پروژه متفاوت است.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس افزود: در شهرهایی که نهضت ملی مسکن به شکل یک یا ۲ طبقه در حال اجرا است، پروژه‌ها از سرعت مناسبی برخوردارند و عمدتاً در مرحله اسکلت و سقف هستند که اوایل سال آینده آماده افتتاح می‌شوند.

طالبان افزود: همچنین تاکنون برای ۵۶ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در استان پروانه ساختمانی صادر شده است.