به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی فر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شهر اراک از ۳۲ فیلم جشنواره، ۱۸ فیلم پیشنهاد شده که در نهایت ۱۶ فیلم در ۱۶ تا ۲۲ بهمن ماه با موضوعات مختلف، دفاع مقدس و کودک قرار است اکران شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی افزود: نمایش فیلم‌ها در ۲ نوبت صبح و عصر برای علاقمندان پیش بینی شده است و هزینه هر بلیط با توجه به درجه سینما ۴۵۰ تا ۶۰۰ هزار ریال است البته هزینه بلیط برای هنرمندان، جامعه رسانه و قرآنی، رایگان در نظر گرفته شده است.

محمودی فر گفت: قرار بر این است دانش‌آموزان مناطق محروم و ایثارگران به صورت رایگان از اکران فیلم‌های جشنواره فیلم فجر در اراک بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه انتخاب فیلم‌ها بر اساس اسامی کارگردان در استان مدنظر است، گفت: پیش بینی می‌شود ۲۴ هزار نفر فیلم‌های فجر در اراک تماشا کنند.

محمودی فر ادامه داد: در ارتباط با فیلم‌های فجر دستورالعملی برای نمایش‌ها در شهرستان‌ها پیش بینی نشده است اما می‌توان از ظرفیت سایر سینماها استفاده کرد.

گفت: به منظور رفاه تماشاگران وسیله نقلیه از میدان سرداران اراک تا هتل امیرکبیر تدارک دیده شده است.