 افتتاح ۴۴۴ میلیارد تومان پروژه های بنیاد مسکن خراسان جنوبی

به گزارش خبر نگار مهر، قاسم تنها صبح امروز در اولین نشست خبری دستگاه‌های اجرایی استان به مناسبت دهه فجر گفت: در دهه فجر ۳۹ طرح هادی در ۱۱ شهرستان استان، بهره برداری از ۱۷۵ مسکن روستایی به مبلغ ۳۶۸ هزار میلیون ریال، بهره برداری از ۳۸۰ واحد گروه ساخت طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت انجام می‌شود.

به گفته وی همچنین در دهه فجر ۱۹۰ قطعه زمینه روستایی با میانگین هر قطعه ۳۰۰ متر مربع و ۲۱۴ جلد سند در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، تحویل افراد مورد نظر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۳۵ هزار و ۱۶۳ واحد نا مقاوم روستایی در استان است، افزود: در این زمینه شاخص کشوری ۵۳ درصد و در خراسان جنوبی ۶۰.۴ درصد است و برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی ۵ درصد پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: واحدهای مسکونی روستایی در شهرستان‌های خوسف، درمیان، بشرویه و سربیشه کمترین میزان مقاومت را دارند و در زیرکوه بیش از ۹۵ درصد، طبس ۸۹ درصد و در نهبندان ۹۳ درصد واحدهای مسکونی مقاوم سازی شده‌اند.

وی ادامه داد از ابتدای تشکیل استان هفت هزار و ۶۷۶ هکتار در روستاها تأمین زمین شده و به ۳۱ هزار و ۱۹۹ خانوار زمین واگذار شده است.

به گفته وی همچنین در سال ۱۴۰۲ هزار و ۱۱۶ هکتار زمین تأمین شده که هزار و ۳۸۸ قطعه آن به متقاضیان واگذار شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن خراسان جنوبی گفت: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۹، ۸۸ هزار و ۳۹۵ واحد مسکونی روستایی در استان شناسایی شده که برای ۵۳ هزار و ۶۷۲ واحد تسهیلات گرفته شده است.

تنها گفت: مدیریت ساخت و ساز در قالب نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت با بنیاد است که بر این اساس جز بیرجند در ۳۰ شهر دیگر خراسان جنوبی این کار توسط بنیاد انجام می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان ۵۹ هزار و ۴۴۴ نفر ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۲۸ هزار و ۴۵۱ متقاضی تأیید شده‌اند.

وی ادامه داد: ۱۵ هزار و ۲۶۱ نفر آورده ۴۰ میلیون تومانی را واریز کرده‌اند که با افراد تحت پوشش امداد و بهزیستی که نیاز به آورده ندارند، به ۱۵ هزار و ۹۱۷ نفر زمین واگذار شده و ۱۴ هزار و ۴۵۷ نفر هم پروانه ساخت گرفته‌اند و ۱۲ هزار و ۹۰۴ نفر شروع به ساخت کرده‌اند.

مدیر کل بنیاد مسکن خراسان جنوبی با بیان اینکه از این تعداد هزار و ۳۶۲ واحد پایان کار گرفته‌اند و ۶۲۰ واحد هم افتتاح شده‌اند، گفت: در شهر بیرجند هم آماده سازی اراضی زعفرانیه و ۲۱۷ هکتاری سایت اداری را بنیاد مسکن انجام داده است.

وی تصریح کرد: در شهر بیرجند با توجه به مشکل آورده متقاضیان، روستاهای شکراب، دستگرد، بجد و مهدی آباد برای واگذاری قطعات ویلایی در قالب نهضت ملی مسکن مشخص شده است که با باز شدن سایت مربوط، ثبت نام در این زمینه شروع خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: این افراد از تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی ۱۸ درصد یا ۳۵۰ میلیون تومانی ۵ درصد می‌توانند استفاده کنند.

به گفته وی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان ۸۳ هزار و ۹۴۷ و در روستاها ۷۳ هزار و ۵۶ جلد سند صادر شده است.

وی تصریح کرد :۹۱۸ طرح هادی برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار تهیه شده که از این تعداد ۶۹۱ طرح شروع شده و متوسط اجرای طرح هادی در خراسان جنوبی ۷۵ درصد است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰، حدود ۹۰ میلیارد تومان، ۱۴۰۱، ۱۱۶ میلیارد تومان و امسال تاکنون ۵۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیر رایگان به استان داده شده که در سال گذشته یک میلیون و هزار و ۸۰۰ متر مربع در ۴۹۵ روستای خراسان جنوبی آسفالت شده است.