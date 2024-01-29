به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر کشور در پیامی رحلت آیت الله عبدالنبی نمازی عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت دکتر احمد وحیدی وزیر کشور به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رحلت عالم عالیقدر آیت الله عبدالنبی نمازی باعث تالم و تأثر شد.

مرحوم آیت الله نمازی در سرتاسر عمر شریف و بابرکت خود چه در حوزه‌های علمیه و چه در کسوت نمایندگی مقام معظم رهبری در کاشان و نیز عضویت مجلس خبرگان رهبری منشأ اثرات قابل توجه شدند.

ایشان همراه و همدلی بزرگ در مسیر انقلاب اسلامی ایران در معیت با امامین انقلاب بودند.

اینجانب درگذشت این استوانه علم و تقوا را به محضر امام عصر ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری، ملت ولایتمدار ایران، علمای اعلام، بیت شریف و وابستگان ایشان، تسلیت می گویم و رضوان الهی را برای این عالم فاضل و صبر و اجر برای بازماندگان و محبان ایشان مسالت دارم.

احمد وحیدی

گفتنی است؛ مرحوم آیت الله عبدالنبی نمازی از پیشتازان همراه در نهضت انقلابی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) علیه رژیم ستمشاهی، دادستان کل کشور از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان از سال ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۹۹، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود.