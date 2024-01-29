  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۵۹

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کهگیلویه وبویراحمدعنوان کرد؛

تشدید برخورد با خودروهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش در استان

تشدید برخورد با خودروهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش در استان

یاسوج- رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کهگیلویه وبویراحمد از تشدید برخورد با خودروهای فاقد پلاک، پلاک مخدوش و رانندگانی که اقدام به دستکاری پلاک می کنند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جابر پیوست افزود: با توجه به مطالبات مردمی و درخواست‌های مطرح شده در راستای مقابله با خودروهای فاقد پلاک، برخورد با این خودروها و همچنین خودروهای پلاک مخدوش تشدید می‌شود

وی بیان داشت: هماهنگی لازم به منظور اجرای طرح با مقامات قضائی انجام شده و با توجه به اینکه مشخصه شناسایی خودرو پلاک است، به منظور ارتقا انضباط ترافیکی برخورد قانونی با خودروهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش که در معابر شهری تردد می‌کنند در دستور کار است.

وی عنوان کرد: برخورد با خودروهای فاقد پلاک با محوریت پلیس راهور در معابر درون شهری استان با پشتیبانی پلیس پیشگیری، یگان امداد و یگان ویژه در استان و شهرستان‌های تابعه انجام می‌شود.

کد مطلب 6008282

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها