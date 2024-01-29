تشدید برخورد با خودروهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش در استان

به گزارش خبرگزاری مهر، جابر پیوست افزود: با توجه به مطالبات مردمی و درخواست‌های مطرح شده در راستای مقابله با خودروهای فاقد پلاک، برخورد با این خودروها و همچنین خودروهای پلاک مخدوش تشدید می‌شود

وی بیان داشت: هماهنگی لازم به منظور اجرای طرح با مقامات قضائی انجام شده و با توجه به اینکه مشخصه شناسایی خودرو پلاک است، به منظور ارتقا انضباط ترافیکی برخورد قانونی با خودروهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش که در معابر شهری تردد می‌کنند در دستور کار است.

وی عنوان کرد: برخورد با خودروهای فاقد پلاک با محوریت پلیس راهور در معابر درون شهری استان با پشتیبانی پلیس پیشگیری، یگان امداد و یگان ویژه در استان و شهرستان‌های تابعه انجام می‌شود.