سامانه جدید بارشی تا روز جمعه در آذربایجان شرقی فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه سامانه جدید بارشی وارد استان شده و بیشتر جنوب استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد، افزود: فعالیت این سامانه تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و شدت فعالیت سامانه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه خواهد بود.

وی با اعلام اینکه در ۲۴ ساعت گذشته بیشنیه دمای هوای استان از کلیبر با ۱۰ درجه بالای صفر گزارش شده است، گفت: دمای هوای تبریز در زمان حاضر ۳ درجه سانتی گراد بالای صفر است که نسبت به مدت مشابه روز گذشته یک درجه افزایش یافته است.

امیدفر خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته سردترین مناطق کشور پس از ورزقان در آذربایجان شرقی، هزارکانیان در کردستان با دمای منفی ۱۷ درجه و دیزین بالا در استان البرز با دمای منفی ۱۶ درجه بودند.