۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۴۹

مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی خبرداد؛

سامانه جدید بارشی تا روز جمعه در آذربایجان شرقی فعال است

تبریز-مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: سامانه جدید بارشی در استان تا روز جمعه فعال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه سامانه جدید بارشی وارد استان شده و بیشتر جنوب استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد، افزود: فعالیت این سامانه تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و شدت فعالیت سامانه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه خواهد بود.

وی با اعلام اینکه در ۲۴ ساعت گذشته بیشنیه دمای هوای استان از کلیبر با ۱۰ درجه بالای صفر گزارش شده است، گفت: دمای هوای تبریز در زمان حاضر ۳ درجه سانتی گراد بالای صفر است که نسبت به مدت مشابه روز گذشته یک درجه افزایش یافته است.

امیدفر خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته سردترین مناطق کشور پس از ورزقان در آذربایجان شرقی، هزارکانیان در کردستان با دمای منفی ۱۷ درجه و دیزین بالا در استان البرز با دمای منفی ۱۶ درجه بودند.

    • سلام IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      نمیزارن ببارد.دست کاری بشر وتاثیر آن مانع بارش میشه

