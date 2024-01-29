ارتش در نظام دینی یک نهاد تربیتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی ظهر دوشنبه در آئین اختتامیه اجلاس سراسری قرآن کریم، ویژه یگانهای نیروی زمینی ارتش در منطقه شمال شرق که با حضور فرماندهان، افسران و سربازان این نیرو در مجتمع فرهنگی تربیتی ثامنالائمه (ع) برگزار شد، ارتش را یک جامعه اثرگذار نظامی و نهاد ارزشمند دفاعی اسلام دانست و اظهار کرد: این قبیل کارها که زمینه تثبیت عبودیت خدا را فراهم میکند، منظور عنایت حضرت بقیهالله الاعظم (عج) خواهد بود.
چهار شکل مختلف عبادت
نماینده ولیفقیه در استان خراسان رضوی ضمن تشریح چهار شکل مختلف عبادت خدا خاطرنشان کرد: عبادت خداوند متعال به چهار شکل صورت میگیرد. شکل اول عبادت با فکر است یعنی اینکه انسان در این وانفسای مشغلههای امور دنیوی یکسره به یاد خدا باشد. شکل دوم عبادت با ذکر است البته نه اینکه تسبیح خدا فقط لقلقه زبان باشد بلکه ذکری که با فکر و باور آمیخته باشد. شکل سوم عبادت در فعل محقق میشود یعنی اینکه در حرکتهای دنیایی انسان، عبادت خدا مشهود باشد. عالیترین نوع از این شکل عبادت نیز در جهاد فی سبیل الله محقق میشود یعنی همین کاری که شما عزیزان ارتش و اقشار مختلف نیروهای مسلح انجام میدهید و همه زندگی خود را در دفاع از دین خدا و مقابله با دشمن وقف میکنید. شکل چهارم عبادت نیز وقوف است؛ همانطور که حاجی در مناسک حج وقوف میکند و به عبادت خدا میپردازد.
وی با بیان اینکه نماز، تحقق هر چهار شکل عبادت بهصورت همزمان است، ادامه داد: فکر خدا به معنای نیت قربة الی الله، ذکر به معنای قرائت حمد و سوره، فعل به معنای قیام و رکوع و سجود و وقوف به معنای اقامه آن در مسجد یا سایر اماکن متبرکه، همگی در نماز موجود است. به همین دلیل هم میگویند «اَلصَّلاة عَمودُالدّین» یعنی نماز ستون و محور اقامه دین است.
وابستگی قلبی انسان به خدا، دستاورد عبادت
علم الهدی تصریح کرد: همه ساحتهای عبادت برای آن است که وابستگی قلبی انسان در همه امور به خدا باشد. اینکه بنده در زندگی خود دلش را به خدا بدهد، کانون خواستههایش متوجه خدا باشد و چیزی را بخواهد که مشیت پروردگار است، این همان تحقق هدفی است که از شکلهای مختلف عبادت حاصل میشود.
نماینده ولیفقیه در استان خراسان رضوی با اشاره به آیه ۴۵ سوره مبارکه عنکبوت تأکید کرد: انسان وقتی خدا را بخواهد، اولیای الله را بخواهد، رهبران آسمانی که خدا مبعوث کرده را بخواهد، آنگاه است که بیان ذات اقدس پروردگار در قرآن کریم محقق میشود که فرمود «اِنَّ الصَّلاة تَنهی عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنکر». خداوند عالم در این آیه برای نماز یک مزیت بزرگ اعلام میکند؛ اینکه انسان را از گناه بازمیدارد که حتی اگر بنده در نماز حضور قلب نیز نداشته باشد، صرفاً همان ندای تکبیر و «اللهاکبر» که ابتدای نماز میگوید، اثر وضعی آن جدایی از غیر خدا و وصل به پروردگار است که در وجود او اثر میگذارد.
وی گفت: ارتش فقط یک دستگاه دفاعی نیست. این نیست که ما فکر کنیم فقط یک دستگاهی شکل گرفته تا اگر دشمن تهاجمی را ترتیب داد، بتواند از تمامیت ارضی این کشور و کیان ملت دفاع کند. اینطور نیست! دستگاههای نظامی در نظامهای الهی در مقام یک نهاد تربیتی هستند که افراد را به درجهای از عبودیت میرسانند که هر عمل از زندگی آنها در مقام جهاد در راه خدا به مقام عبادت میرسد.
علم الهدی بیان کرد: در نظامهای سیاسی دیگر همچون ساختارهای سلطنتی، افراد بهعنوان سربازان و افسران نهادهای نظامی قربانی یک فرد میشوند. بهطور مثال در آمریکا که توجه ویژه به ساختارهای نظامی دارد، کافی است حساب کنیم در هر سال چند نفر در جنگها کشته میشوند. از قضا در خود آمریکا شاید بتوان گفت تلفاتی که سالانه در نیروهای نظامی صورت میگیرد، از همه کشورها بیشتر باشد. در این شرایط، جای این سوال وجود دارد که این سربازان کشتهشده قربانی چه چیز شدهاند؟ اینها قربانی استکبار، سیاست جهانخواری او و راهبردهایی هستند که یک حزب همچون دموکراتها یا جمهوریخواهها در دستور کار قرار میدهند.
نماینده ولیفقیه در استان خراسان رضوی اظهار کرد: در این شرایط، امتیاز دستگاههای دفاعی در ساحت نظام دینی آن است که برخلاف کشورهای دیگر، افراد خود را فدایی دفاع از دین خدا میدانند. به همین دلیل کسانی که در دفاع از ایران عزیز جان خود را فدا میکنند، شهید خطاب میشوند زیرا وابستگی آنها به خدا و اتصال به حضرت حق در نهایت آنها را به درجهای رسانده که ذات اقدس پروردگار خودش آنها را گلچین میکند و بهعنوان الگوهای تام و تمام بندگی و اخلاص، به مقام شهید جهاد فی سبیل الله میرساند.
ضرورت تثبیت روزافزون باورهای دینی در نیروهای مسلح
وی افزود: در زندگانی دنیوی همه افراد، معیشت و آرمان دو عرصه مهمی است که هیچ جایگزینی ندارد. شاید انسان در حوزه معیشت هم بتواند به جایگاه و مقامی برسد اما حقیقت آن است که هیچ انسانی بدون امید و آرمان نمیتواند زندگی کند زیرا در نهایت این سوال بدون پاسخ میماند که این کسب مال و مقام در نهایت قرار است برای چه باشد و در خدمت چه هدفی قرار بگیرد. بر همین اساس، از همه شما عزیزان بزرگوار، فرماندهان عالیمقام و افسران جان بر کف تقاضا دارم تا در سبک زندگی روزمرهتان که مقارن با جهاد در راه دین خداست، بر تقویت باورهای دینی اهتمام داشته باشید و آن را در جایجای شبکه مقدس ارتش نهادینه کنید زیرا نماز اول وقت، برکتی به شما میدهد تا مدارج عبودیت را با سرعت بیشتری طی کنید و هم در زندگی دنیا و هم مسئولیتهای نظامی خود کامیاب باشید.
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