به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدای افغان (آوا)، وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان امروز دوشنبه در سخنانی در نشست «ابتکار همکاری منطقه‌ ای افغانستان» در کابل با بیان این که نسخه‌ های تحمیلی وارداتی نتوانسته برای افغانستان کارساز باشد و همواره نتیجه معکوس داده، تاکید کرد: افغانستان نیازمند نماینده خاص دیگر ملل و ماموریت جدید یوناما نیست و باید به یک راه حل بومی برای مسایل این کشور داده شود.

امیرخان متقی از نمایندگان ویژه و سفرای کشورهای مختلف حاضر در نشست کابل خواست تا در نشست آینده دوحه واقعیت‌ های عینی افغانستان امروزی را به گوش کشورهای دور و نزدیک برسانند تا با رویکرد واقع بینانه، وارد تعامل و همکاری سازنده شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: تاریخ نشان‌ دهنده آن است که طرح‌ های وارد شده به افغانستان از سوی کشورها و سازمان‌ ها تحت هر نامی نتیجه‌ معکوس داشته است.

این در حالیست که نشست گروه تماس منطقه‌ ای درباره افغانستان امروز دوشنبه در کابل آغاز شد. در این نشست نمایندگان ویژه و سفرای کشورهای منطقه و همسایه افغانستان حضور دارند.