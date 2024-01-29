به گزارش خبرگزاری مهر، موسی ظهیری نژاد بیان کرد: در عملیات بازرسی از داروخانه‌های شهرستان اهواز ده‌ها قلم دارو و مکمل تاریخ مصرف گذشته از یکی از داروخانه‌ها کشف و ضبط شد.

مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات معاونت غذا و دارو اهواز اظهار کرد: در هماهنگی با تعزیرات حکومتی و اداره اماکن نیروی انتظامی اهواز نسبت به ضبط این اقلام دارویی و مکمل‌های نیروزا اقدام و این داروخانه نیز پلمب شد.

ظهیری نژاد با بیان اینکه پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده و برای رسیدگی بیشتر به مراجع قضائی ارسال شده است، گفت: به شهروندان توصیه می‌شود ضمن کنترل تاریخ تولید و انقضای فراورده‌های دارویی، با بررسی برچسب اصلالت سلامت فرآورده از طریق سامانه از سلامت آن اطمینان حاصل کنند.