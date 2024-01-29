افتتاح ۵۱ خانه ورزش روستایی در کرمانشاه به مناسبت دهه فجر

منوچهر حاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره کل ورزش و جوانان نیز به مانند سایر دستگاه‌ها در دهه فجر انقلاب اسلامی افتتاحیه و جشن راه اندازی برخی پروژه‌های به اتمام رسیده را خواهد داشت.

وی افزود: در نخستین روز از دهه مبارک فجر ۵۰ باب خانه ورزشی روستایی در استان کرمانشاه افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه تصریح کرد: با به بهره برداری رسیدن این تعداد خانه ورزشی روستایی، خانه‌های ورزش روستایی کرمانشاه به ۳۵۰ باب می‌رسد.

وی ادامه داد: خانه‌های ورزش روستایی در روستاهای دارای بیش از ۱۰۰۰ نفر جمعیت ایجاد می‌شوند.

حاتمی با اشاره به کاربرد این خانه‌های ورزشی، خاطرنشان کرد: در روستاهایی که سالن ورزشی یا امکانات ورزشی در روستا یا مجاورت روستا وجود ندارد به منظور استفاده مردم این خانه‌ها احداث می‌شود.