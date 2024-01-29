۵۰ داوطلب دیگر انتخابات مجلس در اصفهان تایید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلیمانی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با تأیید صلاحیت ۵۰ نفر دیگر از داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان اصفهان، مجموع افراد تأیید صلاحیت شده استان به ۶۲۳ نفر رسید.

وی ادامه داد: ۲۱ نفر در حوزه انتخابیه اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند، ۷ نفر در حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل، ۵ نفر در حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار، ۴ نفر در حوزه انتخابیه مبارکه، ۳ نفر در حوزه انتخابیه شاهین‌شهر، میمه و برخوار، ۳ نفر در حوزه انتخابیه فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت، ۲ نفر در حوزه انتخابیه خمینی شهر، ۲ نفر در حوزه انتخابیه سمیرم، ۲ نفر در حوزه انتخابیه نائین و خوروبیابانک، یک نفر در حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان و مجموعاً ۵۰ نفر به افراد تأیید صلاحیت شده برای انتخابات مجلس شورای اسلامی استان افزوده شد.

دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان بیان کرد: روند قانونی بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان تا ۱۹ بهمن‌ماه ادامه دارد و نتایج نهایی در خصوص سایر داوطلبانی که صلاحیت‌شان در مرحله قبلی تأیید یا احراز نشده است در تاریخ ۲۰ بهمن اعلام خواهد شد.