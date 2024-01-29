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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۵۱

۵۰ داوطلب دیگر انتخابات مجلس در اصفهان تایید صلاحیت شدند

۵۰ داوطلب دیگر انتخابات مجلس در اصفهان تایید صلاحیت شدند

اصفهان - دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان از تأیید صلاحیت ۵۰ داوطلب دیگر برای شرکت در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان اصفهان، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،  مهدی سلیمانی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با تأیید صلاحیت ۵۰ نفر دیگر از داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان اصفهان، مجموع افراد تأیید صلاحیت شده استان به ۶۲۳ نفر رسید.

وی ادامه داد: ۲۱ نفر در حوزه انتخابیه اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند، ۷ نفر در حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل، ۵ نفر در حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار، ۴ نفر در حوزه انتخابیه مبارکه، ۳ نفر در حوزه انتخابیه شاهین‌شهر، میمه و برخوار، ۳ نفر در حوزه انتخابیه فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت، ۲ نفر در حوزه انتخابیه خمینی شهر، ۲ نفر در حوزه انتخابیه سمیرم، ۲ نفر در حوزه انتخابیه نائین و خوروبیابانک، یک نفر در حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان و مجموعاً ۵۰ نفر به افراد تأیید صلاحیت شده برای انتخابات مجلس شورای اسلامی استان افزوده شد.

دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان بیان کرد: روند قانونی بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان تا ۱۹ بهمن‌ماه ادامه دارد و نتایج نهایی در خصوص سایر داوطلبانی که صلاحیت‌شان در مرحله قبلی تأیید یا احراز نشده است در تاریخ ۲۰ بهمن اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6008424

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