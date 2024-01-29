راه اندازی دومین پایگاه هوایی بال ثابت کشور در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای بهره برداری از پایگاه بال ثابت جنوب کشور، محمد سرور معاون فنی و عملیاتی سازمان اورژانس کشور به همراه سرهنگ شکوری معاون پشتیبانی هوا فراجا به هرمزگان سفر کرد.

طی نشستی که با حضور حسین قاسمی رییس اورژانس استان و مدیر کل فرودگاه بندرعباس، در فرودگاه بین المللی برگزار شد؛ برنامه ریزی لازم جهت استقرار یک فروند هواپیمای سبک از نوع توربو کماندار در فرودگاه انجام و فرآیند های عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه غلامعلی جاودان گفت: هرمزگان تنها استانی است که ۱۴ جزیره را تحت پوشش دارد؛ بنابراین با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در تردد وجود دارد؛ نیاز است که خدمات اورژانس هوایی و دریایی در استان فعال باشد.

محمد سرور در ادامه افزود: این پایگاه هوایی بال ثابت به صورت پایلوت در جنوب کشور با همکاری سه جانبه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و سازمان اورژانس کشور، هواپیمایی فراجا و استانداری هرمزگان انجام شده است.

هواپیمایی مورد استفاده در این پایگاه از نوع هواپیمای توربو کماندر بوده که ظرفیت حمل یک بیمار به صورت خوابیده و ۷ نفر از جمله خلبان و کادر درمان را دارد. محدوده عملیاتی این پایگاه استان های جنوبی کشور است.