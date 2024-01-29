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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۱۹

راه اندازی دومین پایگاه هوایی بال ثابت کشور در بندرعباس

راه اندازی دومین پایگاه هوایی بال ثابت کشور در بندرعباس

بندرعباس - همزمان با سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان، دومین پایگاه هوایی بال ثابت کشور، در شهر بندرعباس به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای بهره برداری از پایگاه بال ثابت جنوب کشور، محمد سرور معاون فنی و عملیاتی سازمان اورژانس کشور به همراه سرهنگ شکوری معاون پشتیبانی هوا فراجا به هرمزگان سفر کرد.

طی نشستی که با حضور حسین قاسمی رییس اورژانس استان و مدیر کل فرودگاه بندرعباس، در فرودگاه بین المللی برگزار شد؛ برنامه ریزی لازم جهت استقرار یک فروند هواپیمای سبک از نوع توربو کماندار در فرودگاه انجام و فرآیند های عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه غلامعلی جاودان گفت: هرمزگان تنها استانی است که ۱۴ جزیره را تحت پوشش دارد؛ بنابراین با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در تردد وجود دارد؛ نیاز است که خدمات اورژانس هوایی و دریایی در استان فعال باشد.

محمد سرور در ادامه افزود: این پایگاه هوایی بال ثابت به صورت پایلوت در جنوب کشور با همکاری سه جانبه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و سازمان اورژانس کشور، هواپیمایی فراجا و استانداری هرمزگان انجام شده است.

هواپیمایی مورد استفاده در این پایگاه از نوع هواپیمای توربو کماندر بوده که ظرفیت حمل یک بیمار به صورت خوابیده و ۷ نفر از جمله خلبان و کادر درمان را دارد. محدوده عملیاتی این پایگاه استان های جنوبی کشور است.

کد مطلب 6008438

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