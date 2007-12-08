ضریب تأثیر مقالات باید به شکل مناسب ارزشگذاری شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس حری شب گذشته در همایش ارتباط پیشرفت علمی جامعه و نمایه سازی بین المللی مقالات افزود: ارزش استناد از قرن سوم هجری قمری در علم حدیث نیز مطرح بوده است، اما چگونگی استفاده از استناد در تعیین عینیت یک مقاله از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که در یک مقاله، سیاهه آخر مأخذ مقالات علمی را مورد استناد قرار می دهیم باید توجه داشته باشیم که در یک مقاله چه سهمی مربوط به مأخذ است و چه سهمی به اندیشه خود فرد اختصاص دارد. متاسفانه در مقالات آنچه در انتهای یک اثر درج می شود کتابشناسی کاملی ندارد.

استاد دانشگاه تهران یاد آور شد: نکته دیگر در ضریب تأثیر و استناد روشهای بکارگیری آنها است. در واقع باید توجه شود که رشته ها و فرهنگ علمی هر رشته از دیگری متفاوت است به طور مثال رشته هایی مانند روانشناسی و حقوق بیشتر کتابمدار هستند تا مقاله مدار.

رئیس انجمن ترویج علم ایران گفت: نکته دیگری که در ضریب تاثیر مهم است، این است که گفته می شود که هر چه ضریب تأثیر یک مجله بیشتر باشد کیفیت آن نیز بیشتر است اما تحقیقات نشان داده است که الزاماً این طور نیست و 80 درصد مجلاتی که امتیاز بالایی دارند فقط 20 درصد این امتیاز به دلیل وجود مقالات با ضریب تأثیر بالا است.