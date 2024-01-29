باید مسوولانه برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی عصر دوشنبه در جلسه توجیهی مدیران و رؤسای حراست فرمانداریها و شهرداریهای استان البرز در خصوص برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری ضمن تشریح اهمیت و ویژگیهای کارکنان حراست، بر ضرورت حفظ کرامت انسانی در مواجهه با موضوعات مختلف تاکید کرد.
وی افزود: وظیفه خطیر حفاظت و صیانت از کارکنان و آگاهی بخشی برای پیشگیری از تخلف با رعایت اخلاق و حفظ ارزشهای انسانی بر عهده مسؤولان بخش حراست است. ایجاد اتحاد و انسجام و تلاش برای حل مشکلات در سایه اخلاق مداری و احترام از ویژگیهای بارز مسؤولان حراست است که باید با توجه به آموزههای شرعی و عرفی لحاظ شود.
استانداری البرز عنوان کرد: استان البرز که از سوی مقام معظم رهبری ایران کوچک لقب گرفته، رنگین کمانی از اقوام مختلف را در خود جای داده است و به طور قطع میتواند در سایه همگرایی و وحدت از این فرصت نهایت بهره برداری را برای توسعه و آبادانی استان داشته باشد.
عبداللهی بیان کرد: انتظار میرود مسئولان ذیل کمیته استعلامات انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری، علاوه بر اینکه رعایت قوانین و تکالیف مربوطه را در برگزاری این رویداد بزرگ بر عهده دارند، با تبیین گری و آگاهی بخشی به جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بپردازند.
وی با بیان اینکه همه ما باید مسوولانه برای برگزاری انتخابات با چهار اصل اساسی امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت، وارد عمل شویم، گفت: در تلاش هستیم که استان از آسیبهای اجتماعی و جرایم دور کنیم که در این راستا با اتحاد و هم افزایی به دستاوردهای مهمی همچون کاهش ۲۴ درصدی مجموع جرایم طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ و فاصله گرفتن از آسیبهایی همچون طلاق از صدر آمارهای کشور، دست یافتهایم.
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