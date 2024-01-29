به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه با حضور معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و فرماندار قصرشیرین، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قصر شیرین معارفه شد.
در این مراسم از زحمات عمران آزادی مدیر پیشین شبکه بهداشت و درمان قصرشیرین تقدیر و دکتر مصطفی اکبریان به عنوان سرپرست جدید این شبکه معرفی شد.
در این نشست ابراهیم شکیبا اظهار کرد: میزبانی مراسم بزرگ اربعین در شهرستان قصرشیرین یک آزمون بزرگ برای مدیران این شهرستان است.
وی ادامه داد: عملکرد شبکه بهداشت و درمان قصرشیرین کارنامهای موفق برای این مجموعه بوده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: حمایت تیم مدیریتی در شهرستان قصرشیرین کمک کننده به اجرای سیاستهای بهداشتی و درمانی در این شهرستان خواهد بود.
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