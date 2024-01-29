هزار و ۶۱۰میلیارد ریال طرح صنعتی در هرمزگان آماده افتتاح است

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسمی در حاشیه بازدید از این طرحها افزود: با بهرهبرداری کامل از این طرحها، سههزار و ۱۳۰ نفر مشغول بهکار میشوند.
وی بیان کرد: راهاندازی شرکت توسعه و فرآوری آهن تنگ زاغ، راهاندازی سنگ و فولاد هرمزگان، کاوش ایرانیان و پارس هرمز منیزیت در مجموع با هزینه ۶۹ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال از مهمترین طرحهای افتتاحی حوزه صنعت و معدن در سفر رئیس جمهور به استان است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اظهار کرد: واحد تولید کنسانتره آهن پدیده کاووش رضوان، نیروگاه آلومنیوم، پالایشگاه نفت آفتاب و یک واحد تولید فرآوردهای نفتی با نام پایا از دیگر طرحهای شاخص افتتاحی حوزه صنعت و معدن استان است.
قاسمی ادامه داد: همچنین در دهه فجر و همزمان با سفر رئیس جمهور به هرمزگان، ۳۷ طرح صنعتی در استان نیز با اعتبار یکهزار و ۴۵۰ میلیارد ریال کلنگزنی میشود.
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