هزار و ۶۱۰میلیارد ریال طرح صنعتی در هرمزگان آماده افتتاح است

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسمی در حاشیه بازدید از این طرح‌ها افزود: با بهره‌برداری کامل از این طرح‌ها، سه‌هزار و ۱۳۰ نفر مشغول به‌کار می‌شوند.

وی بیان کرد: راه‌اندازی شرکت توسعه و فرآوری آهن تنگ زاغ، راه‌اندازی سنگ و فولاد هرمزگان، کاوش ایرانیان و پارس هرمز منیزیت در مجموع با هزینه ۶۹ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال از مهم‌ترین طرح‌های افتتاحی حوزه صنعت و معدن در سفر رئیس جمهور به استان است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اظهار کرد: واحد تولید کنسانتره آهن پدیده کاووش رضوان، نیروگاه آلومنیوم، پالایشگاه نفت آفتاب و یک واحد تولید فرآوردهای نفتی با نام پایا از دیگر طرح‌های شاخص افتتاحی حوزه صنعت و معدن استان است.

قاسمی ادامه داد: همچنین در دهه فجر و همزمان با سفر رئیس جمهور به هرمزگان، ۳۷ طرح صنعتی در استان نیز با اعتبار یکهزار و ۴۵۰ میلیارد ریال کلنگ‌زنی می‌شود.