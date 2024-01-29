تردد در مسیر گشت رودخان جریان دارد

فرامرز مرجانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اثر بارندگی‌ها قسمتی از پل خشتی روستای کمال محله در منطقه گشت رودخان که قدمت ۴۰ ساله داشته دچار نشست شده بود.

وی با بیان اینکه به محض اطلاع عوامل ستاد بحران و راهداری شهرستان در این منطقه مستقر شدند، افزود: با تلاش راهداران این مشکل برطرف و تردد در مسیر گشت رودخان در جریان است.

فرماندار فومن از تشکیل ستاد کمیته بحران در فومن خبر داد و ادامه داد: پس از مساعد شدن هوا و قطع بارندگی ترمیم و بازسازی این پل خشتی در منطقه گشت رودخان در دستور کار قرار دارد.

مرجانی با اشاره به اینکه بارش باران همچنان در فومن ادامه دارد، تصریح کرد: بر همین اساس ستاد بحران و نیروهای امدادی شهرستان در آماده باش کامل قرار دارد.