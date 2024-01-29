چهار تیم مرحله نیمه نهایی والیبال نوجوانان کشور در قم مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال دسته یک پسران زیر نوجوان زیر ۱۸ سال کشور از سه شنبه هفته گذشته به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت کریمه قم آغاز شده است.
در مسابقات مرحله یک چهارم نهایی، امروز ۴ دیدار برگزار شد و در پایان تیمهای رازین پلیمر تهران، آرتین تهران سپاهان اصفهان و شف هو تهران راهی مرحله سوم حذفی (نیمه نهایی) شدند.
فردا و در رقابتهای مرحله نیمه نهایی ابتدا سپاهان اصفهان و رازین پلیمر تهران رودر رو میشوند و سپس آرتین تهران برابر شف هو قرار میگیرد.
در مسابقات والیبال دسته یک پسران کشور تعداد ۲۳ تیم شرکت کردهاند و مسابقات تیمها در مرحله گروهی در سه سالن ورزشی شهر قم برگزار شد.
تیمهای حاضر در مرحله مقدماتی و گروهی به ۴ گروه ۶ و ۵ تیمی تقسیم شدند و در پایان مرحله گروهی از هر گروه چهار تیم راهی مرحله یک هشتم نهایی شدند.
مسابقات والیبال پسران دسته یک کشور، ۱۱ بهمن با شناخته شدن تیمهای برتر خاتمه مییابد.
بنا بر این گزارش، در پایان مسابقات روز هفتم و مرحله یک چهارم نهایی که شامگاه دوشنبه خاتمه یافت نتایج زیر بدست آمد:
کریمه قم صفر - شف هو تهران ۳
مهرگان نور صفر - آرتین تهران ۳
سپاهان اصفهان ۳- مس سونگون صفر
صنعتگران امید تهران ۱ - رازین پلیمر تهران ۳
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