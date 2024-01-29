۱۰۰۰ پروژه عمرانی و تولیدی در مازندران افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی ستاد دهه مبارک فجر استان در دفتر نماینده ولی فقیه در استان، ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی بیان کرد: دهه فجر فرصت تجدید عهد و پیمان با امام بزرگوار و شهدای عزیز خواهد بود و باید به گونهای برنامهریزی شود که شکوه و عظمت و فداکاری ملت ایران نشان داده شود.
وی با اشاره به این مساله که آفرینش این نظام و انقلاب به دست مردم بوده است، گفت: بازآفرینی این انقلاب نیز باید به دست مردم اتفاق بیفتد و فرصت حضور گروهها و مجموعههای فعال مردمی به مراتب بیشتر فراهم شود.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران خاطرنشان کرد: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، نمایش عمومی، ملی و انقلابی است که دشمن را ناکام میکند.
وی با اشاره به مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی و جملهی معروف امام بزرگوار که فرمودند ما انقلابمان را به جهان صادر میکنیم، گفت: امروزه اثر انقلاب اسلامی در عرصههای مختلف، بویژه در حوزه مقاومت را در کشورهای دیگر میبینیم.
عزیززاده گرجی افزود: در سایه مکتب امام و شهدا، در خیابانهای کشورهای غربی و در دفاع و حمایت از غزه و فلسطین و دفاع از جریان مقاومت شاهد حضور مردم در حمایت از این جریانها هستیم.
وی با بیان اینکه دهه فجر امسال باید متفاوت از گذشته باشد افزود: امیدآفرینی و شور و نشاط انتخابات میتواند از دهه فجر شروع شود.
عزیززاده گرجی با اشاره به برنامههای افتتاحیه دهه فجر عنوان کرد: بیش از ۱۰۰۰ طرح و پروژه در حوزههای عمرانی، اقتصادی، اشتغالزایی، تولیدی، صنعتی و خدماتی آماده افتتاح و بهره برداری است که جزئیات دقیق و میزان اعتبار آنها متعاقباً اعلام خواهد شد.
عزیززاده گرجی با اشاره به ایجاد شبکه ۹ گانه برای ۹ حوزه انتخابیه در سطح استان، خاطرنشان کرد: این شبکهها فرصت مغتنم و ظرفیت مناسبی برای بیان دستاوردهای نظام و دولت به مردم است.
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