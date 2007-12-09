حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موقعیت و وظایف سازمان گفت: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان سازمانی برای تبلیغ دین اسلام و تشیع و در راستای آرمانهای جمهوری اسلامی و با مزیت و موقعیت استراتژیک فرهنگی به لحاظ قانونی و ساختار سیاسی کشور بنا نهاده شده است.

وی با اشاره به اینکه مزیت استراتژیک سازمان تبلیغات اسلامی در شرح وظایف و اساسنامه های مصوب امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی دیده می شود، افزود: طبق شرح وظایف و توصیه های اکید رهبری، این سازمان باید امر تبلیغ دین را با فراز و نشیبهای مختلف آن با ابزار مناسب برای مخاطبین مختلف به صور گوناگون در سراسر کشور پیگیری و به انجام برساند.

موسوی هوایی گفت: برای انجام این مهم، سازمان می تواند از تمام ظرفیت سازمانها، نهادهای فرهنگی و وزارتخانه استفاده کند که این امر به وضوح در برنامه های چهارم توسعه نیز آمده است.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی به تشریح نقش این سازمان در نهادها و سازمانهای جامعه پرداخت و اظهار داشت: این سازمان دارای نقش میانی بین مخاطبان و مراکز تولید علم حوزه ها و دانشگاهها است و در ایفای این نقش میانی سعی دارد به علوم میان رشته ای پرداخته و بین علوم مرتبط با فرهنگ، ارتباطات، دین و دین شناسی، متناسب با مخاطبان و جامعه هدف خود ارتباط برقرار کند و در نتیجه در سیاستگذاریها، راهبردها، برنامه ریزیها و فعالیتهای فرهنگی در راستای توسعه فرهنگ دینی در جامعه، تلاشی علمی و خردمندانه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه بررسی های علمی اثبات کرده تبلیغ چهره به چهره یکی از مؤثرترین ابزار انتقال فرهنگ، عقاید و اخلاق است، یادآور شد: برای انجام تبلیغ صحیح، شفاف و به روز در سازمان تبلیغات اسلامی برنامه ریزیهایی شده که در این راستا می توان به اعزام روحانی مستقر و برگزاری گفتمانهای چهره به چهره دینی جوان و نوجوان اشاره کرد.

حجت الاسلام موسوی هوایی افزود: یکی دیگر از فعالیتهای مهم سازمان، حرکت علمی، منطقی و اثربخش در راستای تحقق چشم انداز 20 ساله است. معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان برای تحقق اهداف فرهنگی چشم انداز با برنامه ریزی علمی و کاربردی نسبت به پشتیبانی علمی، تحقیقاتی و آموزشی برنامه ها و فعالیتهای سازمان به لحاظ محتوایی و روشی، فعالیتهای مناسبی را انجام داده و تا تحقق قابل قبول آن به این مسیر ادامه خواهد داد.

وی در ادامه به برخی از فعالیتهای معاونت پژوهشی و آموزشی این سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: در بخش مکتوب آثار دینی از سال 81 تاکنون سازمان موفق شده نسبت به تأسیس بیش از 1 هزار و 290 کتابخانه روستایی در مساجد روستایی کشور و بیش از 440 کتابخانه تخصصی حوزه دینی در مراکز و چند شهر بزرگ هر استان مجموعا با تقدیم نزدیک به 3 میلیون جلد کتاب اقدام کند. با این کار ضمن احیای ناشران دینی، به سمتی حرکت کرده که مؤلفان کتب دینی قبل از تألیف کتاب نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام می کنند.

موسوی هوایی از راه اندازی بانک جامع داده های دینی به عنوان یکی از مهمترین فعالیتهای معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد و تصریح کرد: تجمع قابل حصولی از اطلاعات حوزه دین در حال حاضر وجود ندارد و با انجام این طرح، اطلاعات مرتبط با پژوهشهای فرهنگی دینی، آسیب شناسی و مباحث آموزشی دینی در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد و در واقع نقشه جغرافیای دینی کشور به لحاظ سطح جنبه های دینداری ترسیم می شود. در این بانک تمام شاخصهایی که با واسطه و بی واسطه در دینداری و دین زدایی مردم مؤثرند و عمده برنامه ریزیهای مسئولین در عرصه توسعه فرهنگی با توجه به این شاخصها صورت می پذیرد، طبقه بندی می گردد.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی همچنین از تولید و پخش 25 برنامه تلویزیونی با همکاری شورای معارف اسلامی صدا و سیما خبر داد و افزود: 25 برنامه تلویزیونی، علمی در رابطه با وجود مقدس حضرت حجت (عج)، مهدویت نهفته در توحید، جوهره مهدویت و آسیب شناسی مهدویت از شبکه 1، 3 و 5 با مشارکت شورای معارف اسلامی سازمان صدا و سیما تولید و پخش می شود. این برنامه ها با حضور مؤلفین کتابهای ارزشمند دبیرخانه اجلاس حضرت مهدی وابسته به معاونت پژوهشی و آموزشی و با حفظ الگوهای مخاطب شناسی و جذابیت رسانه ای تولید و پخش می شوند.

وی با اشاره به برگزاری 100 گفتمان مهدویت با موضوعهای مختلف در شهرهای پرجمعیت کشور گفت: سفارش تولید موضوعهای جدید مهدوی با توجه به نیاز مخاطبان و با هدف پاسخگویی به شبهات روز از اصلی ترین برنامه های این معاونت در گسترش معارف مهدوی است.

حجت الاسلام موسوی هوایی در ا دامه تولید و ارسال پیامهای کوتاه، با هدف جذب و آشنایی نوجوانان و جوانان با معارف اهل بیت (ع) و جهت دهی به این ابزار نوین ارتباطی، تولید و انتشار جدیدترین مقالات کارشناسان معاونت در پایگاه اطلاع رسانی " پژوهه دین" و خرید و ارسال منابع مکتوب مورد نیاز مبلغان تحت پوشش سازمان با هدف غنی سازی محتوای بیانات و خطابه های ایشان را از دیگر اولویتهای برنامه ای این معاونت برشمرد.

وی در پایان حمایت از تأسیس دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی صدرا، برگزاری اردوی سراسری و استانی معرفت و جشنواره قرآن و عترت ویژه مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا، تبلیغات دینی رسانه ای شهری، تدوین سیر مطالعاتی فرهنگ دینی، تولید ماهنامه الکترونیک دینی، فرهنگی و اجتماعی، تولید محتوا، نقد، ترجمه و خرید آثار متون فرهنگ دینی، انجام پژوهشهای ناظر به مأموریت های سازمان، برگزاری نشستهای علمی - پژوهشی، حمایت از پایان نامه های دانشجویی در موضوعات مورد نیاز سازمان، تقویت پایگاه اطلاع رسانی معاونت پژوهشی و آموزشی به نشانی www.pajouhe.ir را به عنوان بخشی دیگر از مهمترین فعالیتهای معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در سال 86 معرفی کرد.