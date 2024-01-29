برگزاری اولین جشنواره قصه گویی رضوی «هشتمین خورشید» در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت مبعث پیامبر اکرم (ص)، دهه فجر انقلاب و چهارشنبه‌های امام رضایی اولین جشنواره ملی قصه گویی رضوی با عنوان «هشتمین خورشید» در خوزستان برگزار می‌شود.

این برنامه در روزهای ۱۷ و ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ در تایم‌های صبح و عصر در اهواز، کیانپارس، خیابان میهن، تالار طلائیه اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار اهواز برگزار خواهد شد.

اولین جشنواره ملی قصه‌گویی رضوی «هشتمین خورشید» با محورهای آئینی، سنتی - مدرن، کلاسیک - نقالی، پرده خوانی - پادکست، ۹۰ ثانیه‌ای - ویدئوکست و با موضوعات مذهبی، قرآنی، امام رضایی، کودکان غزه، آموزشی، تربیتی و سردار دل‌ها شهید قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد.