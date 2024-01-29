۱۹۸ هزار هکتار اراضی غیر ملی در استان بوشهر تثبیت شد

احمد مشایخی دوشنبه شب در روز پایانی دوره آموزشی ساماندهی، GIS، تفسیر عکس‌های هوایی و رفع تداخلات اراضی به خبرنگار مهر گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی حوزه امور اراضی یکی از ابزارهای لازم و مهم برای ارتقای سطح دانش همکاران به ویژه در زمینه قوانین و مقررات و شیوه نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه امور اراضی است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: در این دوره آموزشی به قوانین مرتبط با تهیه نقشه اجرای مقررات امور اراضی شامل مقررات اصلاحات ارضی، خالصه و اراضی بایر، مبانی اصولی و کاربردی GIS در اجرای رفع تداخلات و جایگاه تفسیر عکس‌های هوایی در رفع تداخلات اشاره شد.

وی افزود: تاکنون در استان بوشهر بیش از ۱۹۸ هزار هکتار اراضی غیر ملی تثبیت و جهت اصلاح سوابق و نقشه‌ها و اقدام در جهت تشکیل پرونده برای مالکین اراضی کشاورزی برای صدور اسناد تک برگ ابلاغ شده است.

مشایخی ضمن اشاره به مسئولیت مهم رؤسای امور اراضی در دبیرخانه و کارگروه رفع تداخلات شهرستان و تسریع در اجرای رفع تداخلات پلاک‌های مشمول باقیمانده افزود: به پاس قدردانی از زحمات همکاران شهرستان‌های تابعه استان‌های بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد لوح تقدیری از طرف مدیرکل اداره مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور تقدیم شد.