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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۰۳

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد خواستار شد؛

تسریع در روند تکمیل و بهسازی کتابخانه‌های عمومی یزد

تسریع در روند تکمیل و بهسازی کتابخانه‌های عمومی یزد

یزد- مدیرکل کتابخانه های عمومی استان یزد خواستار تسریع در روند تکمیل و بهسازی کتابخانه‌های عمومی در دست احداث یا مرمت استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رفیعی در دیدار با معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد بر روند تکمیل و بهسازی پروژه‌های عمرانی کتابخانه‌های عمومی استان تاکید و اظهار کرد: در سال جاری با هم‌افزایی و حمایت‌های مسوولان، سه کتابخانه در سطح استان افتتاح شد و حق انتفاع یک کتابخانه نیز در بافق توسط شهرداری به نهاد کتابخانه‌ها واگذار شده و آماده افتتاح است.

وی، هم‌افزایی و حمایت دستگاه‌ها در راستای توسعه فرهنگی استان و ترویج فرهنگ کتابخوانی را شایسته تقدیر دانست.

رفیعی همچنین ضمن تشریح وضعیت پروژه‌های عمرانی در کتابخانه‌های عمومی استان بیان کرد: در حال حاضر تکمیل و بهسازی کتابخانه آیت‌الله حایری اردکان، حصارکشی محوطه کتابخانه مرکزی یزد توسط سازمان همیاری شهرداری، ساخت پارکینگ و تکمیل سالن آمفی تئاتر در کتابخانه مرکزی یزد، همراهی و حمایت مسوولان در پرداخت به موقع و کامل سهم نیم درصد کتابخانه‌ها از درآمدهای شهرداری‌، پرداخت سهم مسوولیت اجتماعی صنایع و همچنین اختصاص اعتبارات مصوبات سفر را می‌طلبد.

محمدجواد ابوالحسینی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار نیز در این دیدار با تاکید بر نقش کتابخانه‌های عمومی در آگاهی جامعه و پیشگیری از بسیاری آسیب‌های اجتماعی، در خصوص پیگیری تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژه‌های عمرانی در دست اقدام همچنین پروژه‌های نیازمند ساخت و بازسازی در کتابخانه‌های استان قول مساعد داد.

کد مطلب 6008525

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