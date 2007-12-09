تراژدی تلخ و کمدی شگفت ناجی العلی مکتوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سوره مهر، این کتاب در دو پیشگفتار و چندین فصل، نگاهی گذرا دارد به زندگی و دیدگاه های ناجی العلی کاریکاتوریست مشهور جهان عرب. این اثر کندوکاو و نقد گونه ای است از آثار به یادماندنی این هنرمند. ماهر الیوسفی در این کتاب کوشیده است با استفاده از کاریکاتورهای ناجی العلی برخی زوایای فکری و ابعاد شخصیتی او را برای مخاطبان بازگو کند.

وی موضوعات متفاوت اعم از اجتماعی، سیاسی و هنری را مطرح ساخته و دیدگاه های ناجی درباره آن را با استناد به آثار هنری برجای مانده از وی بیان داشته است.

ناجی مانند هر هنرمند موفقی از طریق هنر خویش، یعنی کاریکاتورهایش با مخاطبان خود سخن می گوید و می توان شخصیت وی را از لابلای آثارش بازشناخت. ناجی در سال 1938 در شمال فلسطین چشم به جهان گشود. در سال 1948 در پی هجوم صهیونیستها به فلسطین - در حالی که 10 سال بیشتر نداشت - از سرزمین خود رانده شد و همراه خانواده اش در اردوگاه عین الحلوه در جنوب لبنان اقامت گزید.

وی در اواخر دهه 50 به جنبش ناسیونالیستهای عرب پیوست و در اوایل دهه 60 توسط پلیس لبنان دستگیر و زندانی شد. نخستین کاریکاتورهای وی بر دیوار اردوگاه و مدتی که در زندان بود بر دیواره های زندان نقش بست تا سرانجام هنگامی که غسان کنفانی از اردوگاه بازدید می کرد به توانایی و هنرمندی وی پی برد و از او خواست که در نشریه الحریه به فعالیت بپردازد.

ناجی العلی سرانجام در سال 1978 ترور و در نزدیکی لندن و دور از وطنش به خاک سپرده شد. بعد از مرگ ناجی 1985 گزیده ای از مجموعه کاریکاتورهایش در سه مجلد منتشر شد. اتحادیه هنرمندان فلسطین در سوریه جایزه ای را با نام وی اختصاص داد و کاریکاتورهایش در بیشتر روزنامه های عربی منتشر شد.

این کتاب در 103 صفحه، قطع خشتی و با قیمت 2200 تومان به چاپ رسیده است.