حضور مبلغان در بقاع متبرکه زنجان برای تبیین دستاوردهای  انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید موسی موسوی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران حاصل تلفیق رهبری هوشمندانه حضرت امام خمینی (ره) و روحیه استقلالخواهی و ظلمستیزی ملت بزرگ ایران بود که نمیخواستند به واسطه حاکمیت طاغوت از آئین و فرهنگ اصیل خود فاصله بگیرند، اظهار کرد: به همین خاطر از همه تلاشها و اقدامات امام راحل در این راستا حمایت کردند.
وی با اشاره به اینکه در این نقطه است که وعده خداوند هم بر تغییر وضعیت جامعه در صورت اراده انسانهای آن جامعه عملی شد و انقلاب بزرگ مردم ایران به ثمر نشست، گفت: انقلاب اسلامی ایران با روح بشری هماهنگ است، چون خواستار تدوین قوانین مطابق با فطرت انسانی و یکتاپرستی بوده و جامعه را به دور از هرگونه بیعدالتی، فساد و فقر مادی و فرهنگی اجتماعی میخواهد.
این مسؤول با تاکید بر اینکه رمز ماندگاری و پیشرفت روزافزون ایران اسلامی نیز در همین مسئله اساسی است، خاطرنشان کرد: بیتردید مشکلات موجود جامعه نیز با اتخاذ راهکارهای ریشهای و ورود مردم به عرصههای مختلف اداره جامعه حل خواهد شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان در ادامه با یادآوری اینکه در همین راستا این ادارهکل و هیأت امنای امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص استان برنامههای متعددی در رابطه با سالگرد چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر تدارک دیده است، ادامه داد: از جمله مهمترین این برنامهها میتوان به برگزاری محفل انس با قرآن با حضور قاریان بینالمللی در حرم حضرت قیدار نبی (ع) اشاره کرد.
وی برگزاری کرسیهای تلاوت قرآن کریم در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص استان را از دیگر برنامههای این ادارهکل در قالب برنامههای دهه مبارک فجر عنوان و اضافه کرد: علاوه بر این شاهد برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب «صعود چهل ساله» با جوایز نقدی و غیرنقدی در سطح استان، سخنرانیهای بصیرتی در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص استان و غبارروبی مزار مطهر شهدای مدفون در صحن امامزادگان استان خواهیم بود.
موسوی با یادآوری اینکه حضور ۴ مبلغ اعزامی در امامزادگان و بقاع متبرکه همراه با ۲۰ مبلغ بومی مستقر با هدف تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، از دیگر برنامههای این ادارهکل به شمار میرود، تصریح کرد: در کنار این برنامهها، برپایی موکب شهدای کربلا در روز ۲۲ بهمن برای خدمترسانی به راهپیمایان، برگزاری جشن بزرگ انقلاب در روز ۲۲ بهمن با حضور گروه هنری از تهران در امامزاده حضرت سید ابراهیم (ع) زنجان همراه با مسابقه شاد عروسکگردانی و اجرای گروه سرود و … برگزار خواهد شد.
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