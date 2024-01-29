به گزارش خبرنگار مهر، روح الله تنگستانی در نشست تسهیلات سفر شهرستان تنگستان اظهار داشت: سفرهای نوروزی باید به عنوان یک فرصت جهت معرفی ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری و اشتغال شهرستان استفاده شود و دستگاههای اجرایی وظیفه دارند امکانات رفاهی گردشگری و امنیت اجتماعی مسافرین نوروزی را به نحو مطلوب تأمین کنند.
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری تنگستان اضافه کرد: با تاکید بر آنکه دستگاههای اجرایی شهرستان برنامه ریزی لازم جهت خدمات رسانی بهینه به مسافران نوروزی داشته باشند خواست تا گزارش عملکرد خود به فرمانداری ارسال کنند.
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری تنگستان یاد آور شد: دستگاههای نظارتی و بازرسی در شهرستان باید نظارت از واحدهای صنفی و توزیعی و خدماتی را تشدید و برخورد مناسب با واحدهای متخلف در برنامه کاری داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه ساماندهی شناورهای تفریحی و قایقها در برنامه کاری دستگاههای مرتبط باشد خاطرنشان کرد: تیمهای امداد و نجات جهت انجام عملیات نجات و امداد رسانی در ایام نوروز به ویژه در مواقع بحرانی آمادگی لازم داشته باشند.
تنگستانی با بیان اینکه راهداری و حمل و نقل جادهای تنگستان شستشو، پاکسازی علائم؛ بازبینی و تعمیر چراغهای روشنایی مسیر انجام دهد ادامه داد: ضرور است اداره راهداری حمل و نقل جادهای شهرستان پاکسازی سطوح راه و آبروی پلها، ساماندهی علائم جاده ایی و تجهیزات ایمنی راههای را در دستور کار خود قرار دهد.
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