به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای مازندران در آیین افتتاح این نمایشگاه هدف از گشایش این نمایشگاه را توجه ویژه به جایگاه پژوهش و آشنایی بیشتر مردم با این امر عنوان کرد.
علی صابری خاطر نشان کرد: در این نمایشگاه آخرین دستاوردهاو طرحهای پژوهشی مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفهای، پروژههای تخصصی ویژه مدیریت در آموزش، استانداردهای مهارت آموزی و نمونه پایاننامههای دانشجویی از طریق کتاب، جزوه، بروشور و به صورت صوتی و تصویری به نمایش گذاشته شده است.
وی به اهمیت و جایگاه پژوهش در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: امروزه ضرورت ، اهمیت و نقش پژوهش در پیشبرد اهداف و توسعه خدمات سازمانها و موسسات و برنامه ریزان امور آشکار است .
صابری گفت: توسط اداره کل آموزش فنی و حرفهای مازندران بیش از ۲۰طرح پژوهشی در زمینههای مختلف آموزش فنی و حرفهای انجام یافته و پنج طرح هم اکنون در حال اجرا میباشد.
نمایشگاه دستاوردهای فنی و حرفه ای مازندران تا پایان هفته پژوهش همه روزه پذیرای علاقهمندان است.
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