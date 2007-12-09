  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۹:۵۶

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی فنی و حرفه‌ای مازندران گشایش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: همزمان با آغاز هفته پژوهش، نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران ظهر شنبه در محل این اداره کل در ساری گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران در آیین افتتاح این نمایشگاه هدف از گشایش این نمایشگاه را توجه ویژه به جایگاه پژوهش و آشنایی بیشتر مردم با این امر عنوان کرد.

علی صابری خاطر نشان کرد: در این نمایشگاه آخرین دستاوردهاو طرح‌های پژوهشی مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، پروژه‌های تخصصی ویژه مدیریت در آموزش، استانداردهای مهارت آموزی و نمونه پایان‌نامه‌های دانشجویی از طریق کتاب، جزوه، بروشور و به صورت صوتی و تصویری به نمایش گذاشته شده است.

وی به اهمیت و جایگاه پژوهش در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: امروزه ضرورت ، اهمیت و نقش پژوهش در پیشبرد اهداف و توسعه خدمات سازمان‌ها و موسسات و برنامه ریزان امور آشکار است .

صابری گفت: توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران بیش از ‪ ۲۰‬طرح پژوهشی در زمینه‌های مختلف آموزش فنی و حرفه‌ای انجام یافته و پنج طرح هم اکنون در حال اجرا می‌باشد.

نمایشگاه دستاوردهای فنی و حرفه ای مازندران تا پایان هفته پژوهش همه روزه پذیرای علاقه‌مندان است.

کد مطلب 600854

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها