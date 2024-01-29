۱۰ کیلوگرم تریاک در مانه و سملقان از سوداگران مرگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد قدرتی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی اعلام اخباری مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی پراید حامل مواد مخدر بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران انتظامی فرماندهی خراسان شمالی با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس پیشگیری و فرماندهی انتظامی شهرستان مانه و سملقان موفق شدند خودروی مورد نظر را روئیت و متوقف کنند، افزود: در بازرسی از این خودرو ۱۰ کیلوگرم تریاک کشف و یک نفر متهم نیز دستگیر شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم بعد از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست تا در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند