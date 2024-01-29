به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادواره شهدای روحانی شهرستان سنقر و کلیایی با حضور ویژه حجت الاسلام و المسلمین سید جواد واحدی برادر شهیدان واحدی (فداییان اسلام) برگزار خواهد شد.

این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسین جوشقانیان مدیر مؤسسه روایت سیره شهدا، روایتگری حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصیب بیانوندی و نوای گرم حجت الاسلام و المسلمین علی محمودآبادی برگزار می‌شود.

این مراسم روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ رأس ساعت ۱۰ صبح در حوزه علمیه امام خمینی (ره) شهرستان سنقر و کلیایی همراه با رونمایی از کتاب ستارگان سهیل (زندگینامه شهدای روحانی سنقر و کلیایی) برگزار می‌شود.

گفتنی است از اقشار مختلف مردم شهرستان سنقر و کلیایی دعوت می‌شود در این مراسم معنوی که بنام شهدا و در آستانه چهل پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برپا می‌گردد شرکت نمایند که خالی از اجر نمی‌باشد