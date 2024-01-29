محمدباقر محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش از ظهر دوشنبه در محور حمیل به پلدختر ۲ دستگاه خودرو سواری پراید باهم برخورد کردند.
وی افزود: امدادگران هلالاحمر شهرستان اسلامآبادغرب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: این حادثه ۵ نفر مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات اولیه و همچنین رهاسازی ۲ نفر از مصدومین جهت انتقال به مرکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شدند.
وی ادامه داد: ۳ مصدوم دیگر این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه توسط نیروهای عملیاتی پایگاه امام حسن مجتبی (ع) جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اسلامآبادغرب منتقل شدند.
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