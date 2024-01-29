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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۲۲

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه خبر داد؛

۵ مصدوم درپی برخورد ۲ خودرو در محور حمیل به پل‌دختر

۵ مصدوم درپی برخورد ۲ خودرو در محور حمیل به پل‌دختر

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از برجای ماندن ۵ مصدوم درپی برخورد ۲ خودرو در محور حمیل به پل‌دختر خبر داد.

محمدباقر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش از ظهر دوشنبه در محور حمیل به پل‌دختر ۲ دستگاه خودرو سواری پراید باهم برخورد کردند.

وی افزود: امدادگران هلال‌احمر شهرستان اسلام‌آبادغرب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: این حادثه ۵ نفر مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات اولیه و همچنین رهاسازی ۲ نفر از مصدومین جهت انتقال به مرکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شدند.

وی ادامه داد: ۳ مصدوم دیگر این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه توسط نیروهای عملیاتی پایگاه امام حسن مجتبی (ع) جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اسلام‌آبادغرب منتقل شدند.

کد مطلب 6008562

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