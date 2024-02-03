گرمابخشی به خانه ۹۹.۹۷ درصد منازل شهری/ ۲۳۲۹ روستا گازرسانی شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: چهل و پنجمین سالگی انقلاب طلیعه بلوغ و پیشرفت نهضتی است که با پشت سر گذاشتن همه فراز و نشیب‌ها، سختی‌ها و دشمنی‌ها امروز در اوج قله افتخار ایستاده است.

گرمابخشی به خانه ۹۹.۹۷ درصد لرستانی‌ها

حالا در چهل و پنجمین فجر انقلاب اسلامی مسیر جدیدی پیش روی ایران اسلامی قرار گرفته است تا قطار توسعه و آبادانی کشور با تلاش نسل جدید انقلاب و جوانان مؤمن و انقلابی با سرعت بیشتر به‌پیش برود و کارآمدی نظام اسلامی به‌عنوان یک الگو ثابت شود.

در این چهل و پنج سال، باهمت و تلاش مردم، جوانان و مسئولان و با هدایت‌های رهبر فرزانه انقلاب، ایران در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی دستاوردهای چشمگیری داشته است؛ به‌تبع لرستان نیز در این مسیر شکوفایی توانسته است سهم خود را ایفا کند و موفقیت‌هایی کسب کند که اکنون در چهل و پنجمین سالگی انقلاب با یادآوری این موفقیت‌ها و با افتخار به گذشته می‌توان با امیدواری به افق‌های پیش روی توسعه چشم دوخت.

انقلاب اسلامی ایران در حالی چهل و پنج‌ساله می‌شود که طعم شیرین پیشرفت را در گرمابخشی به ۹۹.۹۷ درصد منازل شهری و گازرسانی به دو هزار و ۳۲۹ روستای لرستان می‌توان چشید.

۲۳۲۹ روستا از گاز بهره‌مند شد

کرم گودرزی مدیرعامل شرکت گاز لرستان دراین‌رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تعداد کل روستاهای واجد شرایط گازرسانی در استان، دو هزار و ۴۴۷ روستا است.

وی عنوان کرد: تعداد کل روستاهایی که در لرستان تا کنون گازرسانی شده، دو هزار و ۳۲۹ روستا هستند.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر عملیات گازرسانی به ۹۴ روستای استان در حال انجام است، افزود: ضریب نفوذ گازرسانی روستایی در لرستان ۹۸.۴ درصد است.

گودرزی، بیان داشت: تعداد شهرهای مصوب استان لرستان، ۳۳ مورد است.

۹۹.۹۷ درصد از شهرهای لرستان گاز دارند

وی با بیان اینکه تا کنون عملیات گازرسانی به ۳۲ شهر استان انجام‌گرفته است، گفت: آخرین شهر در حال عملیات گازرسانی در استان، شهر «تیتکان» الیگودرز است.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان در ادامه سخنان خود، بیان داشت: ضریب نفوذ گازرسانی به شهرهای لرستان ۹۹.۹۷ درصد است.

گودرزی، تصریح کرد: ضریب نفوذ گازرسانی شهری و روستایی در لرستان هم اکنون ۹۹.۴ درصد است.

وی با تأکید بر اینکه تعداد مشترکان گاز در لرستان ۶۲۰ هزار نفر است، عنوان کرد: تعداد مشترکان گاز در شهرهای استان ۴۳۴ هزار مورد و تعداد مشترکان در روستاها نیز ۱۸۶ هزار مورد است.

بنابراین گزارش، امروز باید با توانی مضاعف برای سربلندی ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف تلاش کنیم تا دستیابی به افق‌های رشد و توسعه توسط جوانان مؤمن و انقلابی یکی پس از دیگری ممکن شود.