چرا بورس دوباره ریزشی شد؟

امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان این که هفته دوم بهمن ماه سایه ریسک سیاسی بر سر بازار سهام باعث بی رمقی در بازار سرمایه شده است، گفت: در واقع تشدید تنش‌های سیاسی منجر به رشد نرخ دلار و شکل گیری انتظارات تورمی شده است. انتظار می‌رود بعد از گذشت زمان کوتاه شاهد کاهش تنش‌های سیاسی و تثبیت نرخ دلار در قیمت‌های بالاتر باشیم. این موضوع می‌تواند بهانه‌ای برای عقب نشینی فروشندگان در بازار سهام و شاید عاملی برای تحرک مثبت حداقلی باشد.

جنانی افزود: دوشنبه اعلام خبر انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی توسط بانک مرکزی با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولید به شبکه بانکی ابلاغ شد. این گواهی سپرده خاص ضربه‌ای سنگین به نظام بانکی و اقتصاد کشور وارد می‌کند این اوراق سپرده‌های ارزان باعث تشدید تورم آتی خواهد شد در همین حال با کمبود شدید تسهیلات بانکی ارزان، کمبود کالا و هزینه تمام شده آن بالا می‌رود و برای اکثریت فعالیت‌های اقتصادی که نرخ بازده پس از کسر مالیات آنها زیر ۳۰ درصد است چاره‌ای جز تعطیلی باقی نمی‌ماند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، این روزها نمودار ارزش دلاری بازار سرمایه در فضای مجازی دست به دست می‌شود، با نگاهی اجمالی به این نمودار می‌بینیم که ارزش دلاری بازار به سال‌های ۱۳۹۵- ۱۳۹۶ بازگشته است که گویای ارزندگی کلیت بازار از منظر بنیادین است.

جنانی بیان کرد: اعتماد از دست رفته افراد حقیقی بازار و حفاظت از سرمایه خود در مقابل ریسک‌های پیش بینی نشده باعث شده که با این حد از ارزندگی بازار بورس در مقابل فضای صعودی دیگر بازارهای موازی مانند طلا و دلار و حتی تورم انتظاری این چنین سردرگم و بی رمق شده باشد

وی با با بیان این که اما نهایتاً باید در نظر داشت که اگر ریسک‌های سیستماتیک و دست‌اندازی‌های دولت به بورس تشدید نشود، گفت: با توجه به روندی که دلار گرفته، بازار سرمایه نیز با یک تأخیر زمانی این رشد را در پیش خواهد گرفت و ارزندگی خود را جبران خواهد کرد. در چنین وضعیتی پیش بینی بازار برای دوره‌های کوتاه مدتی کمی دشوار می‌باشد و با خطای بیشتری همراه است

جنانی در پایان گفت: سوددهی بانک‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت به کانال ۳۰ درصد هم رسیده است. بدیهی است برآیند این عوامل رکود و بی رمقی معاملات در بازار باشد.