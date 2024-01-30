اعضای شعب انتخابات در جزیره خارگ منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده دوشنبه شب در نشست با هیأت اجرایی انتخابات بخش ویژه خارگ اظهار داشت: با برگزاری جلسات و اقدامات صورت گرفته اعضای شعب اخذ رأی جزیره خارگ منصوب شدند.

وی افزود: ارائه عوامل اجرایی انتخابات با هدف ارتقای توانمندی نیروها و آگاهی به قوانین جدید انتخابات از یک ماه گذشته آغاز شد و به صورت روزانه با جدیت و مستمر ادامه دارد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: تمهیدات لازم اندیشیده شده تا انتخابات قانونی، شفاف، سالم، پرشور و با مشارکت بالا در جزیره راهبردی خارگ برگزار شود.