۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۷:۲۴

اعضای شعب انتخابات در جزیره خارگ منصوب شدند

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ از انتخاب اعضای شعب اخذ رای جزیره خارگ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده دوشنبه شب در نشست با هیأت اجرایی انتخابات بخش ویژه خارگ اظهار داشت: با برگزاری جلسات و اقدامات صورت گرفته اعضای شعب اخذ رأی جزیره خارگ منصوب شدند.

وی افزود: ارائه عوامل اجرایی انتخابات با هدف ارتقای توانمندی نیروها و آگاهی به قوانین جدید انتخابات از یک ماه گذشته آغاز شد و به صورت روزانه با جدیت و مستمر ادامه دارد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: تمهیدات لازم اندیشیده شده تا انتخابات قانونی، شفاف، سالم، پرشور و با مشارکت بالا در جزیره راهبردی خارگ برگزار شود.

