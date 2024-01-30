کاهش تلفات ظاهری ۳۷ هزار فقره انشعاب آب در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نامداری از شفاف سازی و کاهش تلفات ظاهری آب ۳۷ هزار فقره انشعاب آب در سطح استان البرز به عنوان مهم‌ترین راهکار مدیریت تنش آبی خبر داد و گفت: در سال جاری و با هدف کاهش هدررفت آب، بازسازی هشت هزار رشته انشعابات فرسوده و تعویض ۲۰ هزار کنتور خراب و تبدیل ۲ هزار و ۵۵۰ انشعاب غیرمجاز به مجاز انجام شده است.

وی با اشاره به تصحیح قراردادی ۶ هزار و ۴۵۰ اشتراک در سطح استان البرز عنوان کرد: اقدامات فوق طی ۱۱ ماه سال جاری در قالب یک کارزار جهادی در راستای کاهش هدررفت آب، شفاف سازی مصرف آب، کنترل بخش قرائت کنتورهای آب و تسهیل خدمات به مشتریان با استفاده حداکثری از ظرفیت قانون و توان فنی و تجهیزاتی در قالب کارهای امانی و پیمانی صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز با اشاره به اینکه البرز دومین استان مهاجر پذیر کشور بوده و از سویی با محدودیت شدید منابع آب شرب مواجه است، بر ضرورت مدیریت مصرف و تقاضا در سطح ملی تاکید کرد و این مهم را منوط بر کار جهادی مستمر و استفاده از حداکثر ظرفیت‌های فنی و قانونی دانست.