به گزارش خبرگزاری مهر، احمد پهلوانیان جلسه اندیشه ورزی در حوزه ورزش و برنامه سازی گفت: ورزش سالهاست از یک پدیده و فعالیت اجتماعی فراتر رفته است و تبدیل به نهاد اجتماعی شده است.

وی افزود: این نهاد اجتماعی رابطه پیوسته با نهادهای دیگر یا وابسته به حوزه‌های دیگر دارد و این پیوستگی و وابستگی از صنعت و اقتصاد تا فرهنگ و اجتماع و از نشاط فردی تا کاهش آسیب‌های اجتماعی را شامل می‌شود.

پهلوانیان اضافه کرد: یکی از نهادهایی که با نهاد ورزش هم پیوستگی و وابستگی دارد حوزه رسانه است و اگر رشد و نمو ورزش در بستر صنعت است، بستر ساز آن رسانه است به ویژه در ورزش قهرمانی و اگر توسعه بخشی از ورزش مثل ورزش همگانی بخواهد در بین توده‌ها رخ دهد واسط آن رسانه است.

مدیرکل صداوسیمای فارس گفت: رسانه باید در حوزه معرفی، ترویج و مطالبه گری و چالش حاضر باشد و صداوسیما به عنوان رسانه خدمات رسان و عام المنفعه باید در این سه حوزه فعال باشد یعنی ورزش را معرفی و ترویج کند و مطالبات را با مختصات شجاعت و صراحت و ویژگی‌های محترمانه، منصفانه و مشفقانه پیگیری کند.

پهلوانیان با بیان اینکه ترویج ورزش ترویج حسنه، خیر و امر به معروف است خواستار تدوین برنامه‌ای جامع در حوزه ورزش برای سال آینده شد که مشخص کند باید در حوزه ورزش به چه موضوعی، چه میزان و چه موقع پرداخته شود.